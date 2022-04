Groupe TERA annonce une croissance de 85% de son chiffre d'affaires 2021 à 11,7 M€ et une nette augmentation de son EBITDA à 1,0 M€

▪ Chiffre d'affaires 2021 en forte croissance de 85% à 11,7 M€, marquant un point d'inflexion dans la trajectoire de développement du Groupe : Activité Laboratoire o Renforcement de l'activité laboratoire avec l'acquisition du laboratoire de Châteauneuf-les-Martigues du Groupe Apave (rebaptisé TERA Contrôle) : capacité d'analyse du Groupe portée à 200 000 échantillons par an vs. 30 000 en 2019 au moment de l'introduction en bourse o Post-clôture : élargissement des expertises des laboratoires suite à une prise de participation stratégique dans VirexpR, société spécialisée en virologie (virus respiratoires tels que notamment le SARS-CoV-2) Activité Capteurs : décollage de l'activité qui représente désormais 10% du chiffre d'affaires total o Livraison des premières commandes, soit plus de 9 000 unités représentant un chiffre d'affaires de 1,1 M€ en croissance de 276% par rapport à 2020 o Réaffirmation de l'excellence technologique des capteurs NextPM suite à la signature de contrats d'envergure aux Etats-Unis et avec Flowbird pour les Smart Cities

▪ Solide progression des indicateurs de rentabilité en 2021 : o EBITDA multiplié par 12 vs. 2020 à 1 023 K€ (9% du chiffre d'affaires) o Résultat d'exploitation : 66 K€ vs. -785 K€ en 2020 o Résultat net groupe : 146 K€ vs. -575 K€ en 2020

▪ Poursuite attendue de la croissance rentable en 2022, portée par les expertises renforcées de l'activité laboratoire et l'essor de la vente des capteurs NextPM à l'international

Crolles, Isère, (France), le 28 avril 2022, 17h45 - Groupe TERA (FR0013429404 - ALGTR), acteur majeur de l'analyse, de la mesure et de la valorisation en temps réel de la qualité de l'air, annonce ses résultats annuels 2021 audités et arrêtés par le Conseil d'administration du 28 avril 2022.

Compte de résultat consolidé, simplifié, pour l'exercice clos au 31 décembre 2021, en normes françaises (États financiers détaillés disponibles dans le rapport financier annuel 2021)

En milliers d'euros (K€) 31/12/2020 31/12/2021* Var. Analyses laboratoire 6 045 10 600 +75% Capteurs 304 1 144 +276% Chiffre d'affaires 6 349 11 744 +85% Autres produits d'exploitations 392 837 +114% Total des produits d'exploitation 6 741 12 581 +87% Charges de personnel -3 419 -5 322 +56% Autres achats et charges externes -1 784 -3 321 +86% Achats et variation de stocks -1 234 -2 574 +109% Impôts, taxes et versements assimilés -219 -289 +32% EBITDA 85 1 023 +1 104% En % du chiffre d'affaires 1% 9% + 8 pts Dotations aux amortissements des immobilisations -760 -892 +17% Dotations aux provisions pour risques et charges -110 -116 -4% Total charges d'exploitation 7 526 12 515 +66% Résultat d'exploitation -785 66 n.a En % du chiffre d'affaires n.a. n.s. n.a. Résultat financier -77 -233 -203% Résultat courant avant impôts -862 -167 +81% Résultat exceptionnel -21 -37 -76% Impôts -317 -362 -14% Résultat consolidé -566 158 n.a. Résultat groupe -575 146 n.a. En % du chiffre d'affaires n.a. 1% n.a. Résultat hors-groupe 8 12 n.s.

*Chiffres audités

Pascal Kaluzny, Président-Directeur Général de Groupe TERA, déclare : « Nous sommes satisfaits de cette publication qui met l'accent sur la qualité de notre modèle de croissance rentable. Elle traduit le succès du positionnement laboratoire multi-expertises, bâti via notre stratégie d'acquisition et, comme attendu, révèle pleinement l'essor des ventes de capteurs, en croissance de 276% par rapport à 2020. Ces performances marquent assurément un point d'inflexion dans la trajectoire de développement 3 ans seulement après l'introduction en bourse de la Société. C'est également la manifestation de l'expertise unique du Groupe dans la qualité de l'air, savoir-faire de plus en plus recherché face aux enjeux environnementaux et sanitaires croissants, en particulier en Europe et aux

Etats-Unis. Une dynamique accentuée dans le cadre, notamment, de l'émergence des Smart Cities qui offrent l'opportunité d'un meilleur contrôle de la pollution via les réseaux de capteurs permettant d'agir plus activement.

Fort de ces tendances et de son positionnement sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la mesure et analyse de la qualité de l'air, via ses activités laboratoires, capteurs et digitales, la Société estime être idéalement positionnée pour capter une forte croissance à deux chiffres au cours des prochaines années. Dans ces conditions, Groupe TERA ambitionne en 2022 la poursuite d'une amélioration significative de sa rentabilité, soutenue principalement par la poursuite du nombre d'échantillons traités par les laboratoires et par la montée en puissance des ventes de capteurs auprès des grands donneurs d'ordre mondiaux, en particulier à l'international. Ces derniers sont à la recherche d'équipements fiables, précis, compactes et robustes, autant de qualités réunies par le capteur NextPM qui répond à une exigence technologique devenue cruciale au regard des enjeux environnementaux contemporains. Enfin, de nouveaux développements sont attendus en 2022 sur la partie digitale pour faire émerger une offre de services d'analyse des data sur la qualité de l'air à partir de la plateforme propriétaire du Groupe ».

Chiffre d'affaires 2021 en croissance de 85% à 11,7 M€

Le niveau élevé de l'activité en 2021 découle principalement des fortes contributions des dernières acquisitions sur le segment laboratoire, activité historique, suite aux intégrations des activités du laboratoire de Châteauneuf-les-Martigues du Groupe Apave, en avril 2021, et de TOXILABO, en mars 2020, mais également de la montée en puissance de la vente des capteurs de mesure de la qualité de l'air.

L'augmentation du nombre d'échantillons reçus par les laboratoires se poursuit avec 188 000 au cours de l'année 2021, contre 78 000 au premier semestre 2021 et 64 000 en 2020. Cette dynamique atteste de la hausse des capacités de traitement qui s'élèvent aujourd'hui à 200 000 échantillons par an contre 30 000 en 2019 au moment de l'introduction en bourse. Le niveau élevé de cet indicateur valide la stratégie de croissance externe fondée notamment sur la capacité du Groupe à intégrer rapidement des structures externes pour profiter pleinement des synergies opérationnelles, commerciales et géographiques.

Avec plus 9 000 unités livrées sur la période contre 2 000 l'année précédente, la montée en puissance de l'activité capteurs s'accélère significativement pour générer désormais 10% du chiffre d'affaires en 2021 soit 1,1 M€. La multiplication par 4 des ventes par rapport à 2020 traduit notamment l'aboutissement des premiers cycles de vente initiés depuis l'introduction en bourse, principalement opérés en direct auprès des clients intégrateurs ainsi que des revendeurs spécialistes et distributeurs. Récemment, plusieurs nouveaux contrats d'envergure ont été signés octroyant à la Société une visibilité sur l'évolution des ventes au cours des prochaines années.

Concernant l'activité digitale, en novembre 2021, Groupe TERA a signé un partenariat stratégique et commercial avec Flowbird, l'un des leaders mondiaux des solutions de transport et de stationnement pour les Smart Cities. En plus de soutenir l'activité capteurs à court terme via l'intégration des solutions de Groupe TERA dans les horodateurs des villes où Flowbird est présent, ce contrat devrait largement contribuer à l'accélération de l'activité digitale dont l'offre visera principalement la valorisation auprès des organisations des data récoltées.

Nette amélioration des résultats financiers 2021 : EBITDA multiplié par 12 à 1,0 M€, soit 9% du chiffre d'affaires et résultat net groupe de 146 K€

La nette progression des indicateurs de rentabilité, en particulier l'EBITDA et le résultat net groupe, illustre la capacité du Groupe a générer une croissance forte et bénéficiaire sur la période.

En 2021, l'EBITDA ressort à 1 023 K€ contre 85 K€ au cours de la même période l'an dernier. Au 31 décembre 2021, les effectifs de Groupe TERA ressortent à 137 contre 74 l'année précédente. Après prise en compte des dotations aux amortissements et provisions, le résultat d'exploitation ressort à 66 K€ au 31 décembre 2021 contre -785 K€ l'an dernier. Suite à l'intégration d'un résultat financier de -233 K€, d'une charge d'impôt de -362 K€ et d'un résultat exceptionnel de -37 K€, le résultat groupe s'établit à 146 K€ sur la période, contre -575 K€ en 2020.

Situation financière

Au 31 décembre 2021, le Groupe fait état d'une solide position de trésorerie de 3 229 K€ contre 3 868 K€ au 31 décembre 2020. Les flux de trésorerie d'investissement se sont élevés à -1 334 K€ du fait de l'acquisition du laboratoire de Châteauneuf-les-Martigues du Groupe Apave, tandis que les flux de financement sont ressortis à 2 424 K€ suite à la souscription d'un emprunt obligataire de 4 M€ auprès de Vatel Direct afin de financer les besoins en fonds de roulement liés à l'acquisition et les dépenses marketing et commerciales de l'ensemble des activités laboratoire du Groupe.

Au-delà de l'emprunt obligataire, comptabilisé à hauteur de 3,4 M€ dans les passifs financiers, la dette financière inclut également des emprunts bancaires s'élevant à 2,7 M€ ainsi que des emprunts PGE contractés fin 2020 pour sécuriser la trésorerie. Au 31 décembre 2021, l'endettement total de la Société s'élève à 6,3 M€, faisant ressortir un endettement net de 3,1 M€.

Le Groupe continue de bénéficier ainsi d'une situation financière renforcée et d'une visibilité suffisante pour poursuivre sa stratégie en capitalisant au maximum sur la dynamique favorable de son activité globale.

Evènements survenus post-clôture

> Sélection des capteurs de particules fines NextPM de Groupe TERA par ECOMESURE / SGS pour la mesure de la qualité de l'air dans des écoles publiques de la ville de Boston aux Etats-Unis

> Installation des capteurs de particules fines NextPM dans tous les bâtiments d'un des leaders de l'immobilier de bureaux aux États-Unis en collaboration avec Senseware

> Elargissement des compétences des laboratoires de Groupe TERA suite à une prise de participation stratégique dans VirexpR, société spécialisée en virologie

Perspectives 2022 : poursuite de la dynamique de croissance rentable portée par l'augmentation du volume d'échantillons traités et par la hausse des livraisons des capteurs NextPM

Dans le sillage de l'exercice 2021 et d'un bon début d'année marqué par des annonces stratégiques sur ses deux lignes de métier, Groupe TERA envisage avec confiance l'année 2022. La dynamique commerciale attendue devrait permettre d'absorber la hausse des charges et investissements nécessaires pour accompagner le développement du Groupe qui dispose, pour ce faire, des ressources financières suffisantes en propre.

L'activité laboratoire, portée par la démarche d'expansion constante de la palette d'expertises, intégrant désormais la virologie et la microbiologie, et par une capacité de traitement renforcée, est parée pour capter la forte demande attendue. Celle-ci émane principalement des industriels ou équipementiers souhaitant développer et/ou optimiser des technologies innovantes dans le domaine de la Qualité de l'Air Intérieur et, plus spécifiquement, dans le cadre des environnements confinés et salles propres. Une tendance qui s'est accélérée suite à la pandémie de Covid-19, révélatrice d'une réelle problématique de fond sur le sujet de la pollution environnementale et de la qualité de l'air intérieur.

La dynamique commerciale de l'activité capteur devrait également poursuivre sa montée en puissance grâce à l'augmentation du volume et à la récurrence des ventes en direct par client, au maintien d'un bon niveau des prises de commandes et des livraisons, en particulier aux Etats-Unis. En particulier, le Groupe pourra capitaliser sur ses principaux contrats, à savoir celui avec Valéo, la ville de Boston pour la fourniture de capteurs dans des écoles publiques et, enfin, avec Senseware pour l'équipement des bâtiments d'un des leaders de l'immobilier de bureaux aux Etats-Unis.

