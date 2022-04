Groupe TERA élargit les compétences de ses laboratoires en annonçant une prise de participation stratégique dans VirexpR, société spécialisée en virologie

Crolles, Isère, France, le 27 avril 2022, 18h00 - Groupe TERA (FR0013429404 - ALGTR), acteur majeur de l'analyse, de la mesure et de la valorisation en temps réel de la qualité de l'air, annonce le développement de son activité de services de laboratoire et sa prise de participation significative au capital de la société VirexpR, société spécialisée en virologie.

La pandémie de Covid-19 a été révélatrice d'une réelle problématique de fond sur le sujet de la pollution environnementale et de la Qualité de l'Air Intérieur. Face à cette crise sanitaire, les sociétés n'étaient pas prêtes et n'ont pas su maîtriser ce virus respiratoire pathogène, aéroporté dans les espaces confinés.

VirexpR est spécialisée dans la génération d'atmosphères hautement contaminées par des virus respiratoires pathogènes et des mélanges complexes microbiologique en bancs d'essais, dans le but de répondre aux besoins non-pourvus d'évaluation des performances des dispositifs de traitement d'air et de protection respiratoire contre les virus respiratoires pathogènes. VirexpR propose également une offre unique d'échantillonnage in situ et d'analyses de l'air intérieur pour un large panel de virus respiratoires, ainsi qu'un service de R&D externalisé à destination des startups, équipementiers et industriels souhaitant développer et/ou optimiser des technologies innovantes dans le domaine de la Qualité de l'Air Intérieur, et plus spécifiquement celle des environnements confinés et salles propres.

Par cette acquisition, Groupe TERA affirme ses ambitions de croissance et de développement de son activité de services de laboratoire. Par ailleurs, VirexpR lui apportera une compétence supplémentaire en virologie et microbiologie, ce qui permettra notamment au Groupe de travailler sur un capteur biologique spécialisé dans la virologie et les espaces confinés.

Pascal Kaluzny, Président-Directeur Général de Groupe TERA, déclare : « En soutenant le développement de l'offre de VirexpR en virologie, Groupe TERA démontre sa volonté de diversification et de développement de son offre au service de la qualité de l'air. Cette démarche s'inscrit dans la stratégie du Groupe visant à étendre constamment sa palette d'expertises, dans le sillage du renforcement de ses activités dans l'analyse des polluants de l'air, comme cela a déjà été réalisé avec les acquisitions du laboratoire de Châteauneuf-les-Martigues du groupe Apave et de Toxilabo. Par ailleurs, cette prise de participation stratégique soutiendra, à terme, le développement à venir d'un capteur orienté bio-contaminants ».

Anaïs Proust, co-fondatrice et CEO de VirexpR ajoute : « Nous sommes ravis d'accueillir Groupe TERA comme nouvel investisseur de référence. Leur expertise dans la mesure et l'analyse de la qualité de l'air constitue un formidable accélérateur de développement pour VirexpR, notamment à l'international. Cela nous permettra ainsi d'offrir la meilleure offre en virologie, un domaine amené à croître de manière exponentielle compte tenu des nouveaux standards sanitaires qui doivent émerger au regard de la crise de la Covid-19 et des problématiques récurrentes d'épidémies virales saisonnières.»

Prochaine publication financière : résultats annuels 2021, le 28 avril 2022 après clôture des marchés

À propos de Groupe TERA :

Groupe TERA, créé en 2001 et employant 125 salariés à fin juin 2021, est un leader de la mesure, de l'analyse et de la valorisation en temps réel de la qualité de l'air. Le Groupe est actuellement l'un des seuls acteurs dans le monde à être présent sur toute la chaîne de valeur de la qualité de l'air, pouvant ainsi répondre à l'ensemble des besoins de ses clients en s'appuyant sur trois activités complémentaires et synergiques : un laboratoire spécialisé dans l'analyse des polluants chimiques de l'air pour tous les environnements, une activité de conception, de développement et de commercialisation de capteurs innovants « Made in France » pour la mesure en temps réel de la qualité de l'air et une offre digitale, constituée d'un logiciel d'analyse professionnel innovant capable de traiter les données de la qualité de l'air remontées par les capteurs. Cette dernière solution est complétée par son capteur citoyen individuel.

À propos de VIREXPR :

Créée en janvier 2022, VirexpR est un essaimage du laboratoire de recherche académique VirPath (CIRI INSERM U1111 CNRS UMR 5308 CNRS - ENS Lyon - UCBL1) et de sa plateforme technologique VirNext (Université Claude Bernard Lyon 1, EZUS Lyon), reconnus internationalement pour leurs expertises dans le domaine de la virologie respiratoire. S'appuyant sur une expérience de plus de 10 ans en virologie appliquée à la gestion des contaminations microbiologiques et en particulier à l'évaluation expérimentale de technologies et dispositifs de traitement de l'air, VirexpR propose une offre technologique innovante et un panel étendu de services en R&D dans le domaine de la Qualité de l'Air Intérieur des environnements confinés et salles propres. VirexpR vise  proposer les futurs standards internationaux qui permettront  termes de valider et de recommander des modes de déploiement et de fonctionnement in situ des dispositifs de traitement de l'air et de protection respiratoire contre les pollutions microbiologiques et virologiques.

Contacts