Groupe TERA : annonce le projet d'acquisition des activités d'analyse du laboratoire de Châteauneuf-les-Martigues du Groupe Apave

Emission d’un emprunt obligataire pour accélérer l’ensemble des développements du Groupe

Regulatory News:

Groupe TERA (Paris: ALGTR) (FR0013429404 – ALGTR – Eligible PEA-PME), acteur majeur de l’analyse, de la mesure et de la valorisation en temps réel de la qualité de l’air, annonce le projet d’acquisition du laboratoire du Groupe Apave situé à Châteauneuf-les-Martigues ainsi que le lancement d’une émission obligataire d’un montant de 4 M€, dans le cadre d’une opération ouverte de financement participatif réalisée auprès de Vatel Direct, la plateforme de financement participatif obligataire de Vatel Capital, une société de gestion de française spécialisée dans l’accompagnement des PME françaises.

L’acquisition porte exclusivement sur les activités d’analyse physico-chimiques du laboratoire d’Apave Sudeurope, l’un des leaders mondiaux dans l’accompagnement des organisations pour la maîtrise des risques techniques, humains et environnementaux. Située à Châteauneuf-les- Martigues, cette division est spécialisée dans l’analyse des polluants de l’air à l’émission en particulier des métaux, et emploie à ce jour, près de 50 experts scientifiques qui rejoindront Groupe TERA. La réalisation définitive de l’opération est prévue pour avril 2021.

A l’instar de l’acquisition réalisée fin 2019 de Toxilabo, l’opération permet à Groupe TERA de poursuivre l’élargissement de sa gamme de prestations d’analyse laboratoire de la qualité de l’air, en renforçant le segment de la mesure de l’air à l’émission, tout en complétant son maillage géographique via une présence accrue dans la région Provence Alpes Côte d’Azur. L’opération devrait générer des synergies commerciales significatives entre les activités laboratoire du Groupe TERA et d’Apave.

En parallèle, Groupe TERA a conclu un accord de financement obligataire de 4 M€ auprès de Vatel Direct, la plateforme de financement participatif de Vatel Capital. L’émission obligataire sera réalisée en février 2021 à 100% de son nominal et remboursable mensuellement sur une durée de 5 ans soit jusqu’en février 2026. Son taux d’intérêt annuel s’élèvera à 6% payé chaque mois prorata temporis sur le capital restant dû.

Dans le cadre de cette opération, la Banque Delubac & Cie est intervenue en tant que coordinateur global et Chef de file aux côtés de Stifel.

Ces ressources supplémentaires permettront, notamment de financer (i) le fonds de roulement lié à cette acquisition, (ii) les dépenses marketing et commerciales des activités laboratoire du Groupe.

Cette opération permettra en outre de poursuivre le financement de la croissance du Groupe conformément à son plan de développement annoncé lors de l’introduction en bourse sur Euronext Growth en juillet 2019.

Groupe TERA entend poursuivre la croissance de son activité sur 2021 grâce à :

- une couverture géographique étendue (PACA, Ouest, Rhône Alpes)

- une offre de services sur l’activité laboratoire élargie (qualité de l’air, biologie médicale)

- une montée en puissance de l’activité capteurs OEM nouvelle génération

Pascal Kaluzny, Président-Directeur Général de Groupe TERA, déclare : « Cette opération s’inscrit dans la poursuite de notre stratégie de développement qui s’appuie, en partie, sur la croissance externe de notre activité laboratoire. Bien que le coût d’acquisition soit maîtrisé, nous avons opté pour un renforcement de nos capacités financières afin de capitaliser au maximum sur la dynamique favorable de notre activité globale, actuellement en plein essor face à la demande des entreprises dans un contexte de renforcement de la réglementation et d’une préoccupation accrue concernant la qualité des environnements. Cette tendance s’observe également à l’international, en Amérique du Nord, sur le segment vente de capteurs OEM, soutenue par notre implantation récente. Nous remercions l’Apave, bureau d’étude de référence en France et à international, pour la confiance qu’ils nous accordent et espérons poursuivre les relations existantes de longue date bâties sur une vision commune ».

Philippe Maillard, Directeur Général du Groupe Apave, déclare : « La cession du laboratoire d’analyse de Châteauneuf-les-Martigues à des professionnels de l’analyse permet au Groupe Apave de se recentrer sur son cœur de métier, celui de la maîtrise des risques et de la sécurité, dans une volonté stratégique de performance et de développement au service de nos clients et leurs propres transformations. Ce rapprochement permettra aux collaborateurs du laboratoire de continuer à développer leurs activités et leurs compétences dans un environnement efficace au sein de Groupe TERA »

Prochaine publication financière : résultats annuels 2020, le 30 avril 2021 après clôture des marchés

À propos d’Apave

Apave accompagne les entreprises et les collectivités dans leur maîtrise de leurs risques techniques, humains et environnementaux. Entreprise indépendante avec un CA de 881 M€ en 2019, Apave compte aujourd’hui 12 400 collaborateurs, 130 agences en France, 29 sites en Espagne, 170 sites de formation en France et à l’international et 34 laboratoires et centre d’essais. Apave est présente à l’international à travers 50 implantations. 256 000 entreprises et collectivités lui font déjà confiance en France et à l’international.

A propos de Vatel Direct

Vatel Direct est la plateforme de financement participatif obligataire de Vatel Capital. Lancée en 2017, la plateforme finance des PME rentables sous forme d’obligations simples. La plateforme a déjà financé en 2019, 25 projets pour plus de 30 M€ depuis sa création dans tous les secteurs de l’économie et sur l’ensemble du territoire français.

À propos de Groupe TERA

Groupe TERA, créé en 2001 et employant à ce jour 77 personnes, est un leader de la mesure, de l’analyse et de la valorisation en temps réel de la qualité de l’air. Le Groupe est actuellement l’un des seuls acteurs dans le monde à être présent sur toute la chaîne de valeur de la qualité de l’air, pouvant ainsi répondre à l’ensemble des besoins de ses clients en s’appuyant sur trois activités complémentaires et synergiques : un laboratoire spécialisé dans l’analyse des polluants chimiques de l’air pour tous les environnements, une activité de conception, de développement et de commercialisation de capteurs innovants « Made in France » pour la mesure en temps réel de la qualité de l’air et une offre digitale, constituée d’un logiciel d’analyse professionnel innovant capable de traiter les données de la qualité de l’air remontées par les capteurs. Cette dernière solution est complétée par son capteur citoyen individuel.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210122005444/fr/