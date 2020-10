Groupe TERA : annonce ses résultats du premier semestre 2020 et fait le point sur ses avancées opérationnelles

Regulatory News:

Groupe TERA (Paris: ALGTR) (FR0013429404 – ALGTR), acteur majeur de l’analyse, de la mesure et de la valorisation en temps réel de la qualité de l’air, annonce ses résultats semestriels 2020 pour l’exercice clos au 30 juin 2020, et fait le point sur ses avancées opérationnelles ainsi que ses perspectives stratégiques.

Pascal Kaluzny, Président-Directeur Général de Groupe TERA, déclare : « La dynamique commerciale enregistrée sur les activités d’analyse laboratoire traduit la pertinence du renforcement de notre activité historique, désormais étendue à la biologie médicale. La croissance liée à TOXILABO est d’autant plus remarquable que l’intégration des activités du laboratoire est intervenue en mars, au moment du premier confinement. Ce contexte a limité le potentiel de croissance du groupe et mécaniquement pesé sur les résultats du fait de la structure de coûts fixes associée. Concernant l’activité capteurs OEM, nous sommes satisfaits de l’avancée de nos partenariats avec des industriels de premier plan pour l’intégration de nos capteurs innovants et attendons les premières commandes d’ici la fin de l’année. Bien que ralentis dans notre trajectoire de croissance rentable par la pandémie, nous sommes positifs pour la fin de l’exercice et pour 2021, malgré l’incertitude liée à l’impact économique de la deuxième vague de COVID‑19. Nous réaffirmons notre confiance dans le succès de nos offres technologiques innovantes de mesure de la qualité de l’air, une préoccupation majeure et grandissante accélérée par la période que nous vivons actuellement. Enfin, notre situation bilancielle solide nous procure une visibilité financière suffisante pour poursuivre sans encombre notre stratégie de croissance externe de l’activité laboratoire au cours des prochains trimestres. »

Compte de résultat consolidé simplifié au 30 juin 2020 en normes françaises

(Etats financiers détaillés disponibles en fin de communiqué)

En milliers d’euros (K€) 30/06/2020* 30/06/2019 Chiffre d’affaires 2 667 2 206 Autres produits d’exploitations 157 49 Total des produits d’exploitation 2 824 2 255 Achats et variation de stocks -423 -264 Autres achats et charges externes -808 -746 Impôts, taxes et versements assimilés -102 -31 Charges de personnel -1 485 -1 053 EBITDA 6 161 Dotations aux amortissements des immobilisations -372 -282 Dotations aux provisions pour risques et charges -123 -14 Autres provisions et charges 0 -91 Résultat d’exploitation -489 -226 Résultat financier 51 47 Résultat courant avant impôts -540 -179 Résultat exceptionnel -7 -88 Impôts 47 31 Résultat consolidé -500 -236 Résultat groupe -504 -240 Résultat hors-groupe 4 4

* chiffres consolidés incluant l’activité de TOXILABO à partir du 11 mars 2020

> Activité en croissance de 21%, directement liée à l’acquisition du laboratoire TOXILABO, finalisée en mars 2020

Le chiffre d’affaires du premier semestre 2020, quasi exclusivement lié à l’activité d’analyse laboratoire, s’établit à 2 667 K€, en croissance de 21% comparé au premier semestre 2019. Cette progression masque les effets de la pandémie qui ont significativement freiné les activités historiques d’analyse laboratoire consacrées à la mesure de la qualité de l’air pour les industries technologiques, comme celles de TOXILABO dont les activités de biologie médicale sont intégrées au périmètre du groupe depuis le 11 mars 2020. Ainsi, au cours du premier semestre 2020, le nombre d’échantillons reçus sur le périmètre historique a été inférieur de 4% par rapport au premier semestre 2019, l’activité ayant enregistré un ralentissement entre mi-avril et mi-juin après un début d’année dynamique. Concernant TOXILABO, le nombre d’échantillons est en baisse de 30%, les clients du laboratoire, principalement des acteurs du CAC 40, ayant fortement freiné leurs activités. Cette évolution ressort toutefois amplifiée par une base de comparaison exigeante liée au pic d’activité enregistré par TOXILABO au cours du premier semestre 2019 suite à l’incident de Lubrizol ainsi qu’à celui d’un pipeline en Loire atlantique.

> Montée en puissance de la stratégie de commercialisation des capteurs de mesure de la qualité de l’air

Activité amenée à contribuer fortement à la croissance future du groupe, l’offre de capteurs OEM innovants a enregistré plusieurs succès et bénéficie d’un référencement élargi, Groupe TERA collaborant avec 4 distributeurs à l’international ainsi que plus de 10 industriels intégrateurs, conformément à la stratégie commerciale du Groupe de vente directe auprès de ces acteurs. Les partenariats de co-développement avec les industriels font état d’avancées concluantes qui pourraient se traduire par l’obtention de commandes d’ici la fin d’année. En particulier, Groupe TERA est récemment revenu sur les avancées du partenariat avec Valeo dans le développement de capteurs nouvelle génération qui constituent une véritable rupture technologique dans le domaine, avec la meilleure précision de mesure en temps réel des particules fines pour répondre au besoin des mesures mobiles et des exigences des standards automobiles.

> Résultats financiers impactés par la pandémie

Au cours du premier semestre 2020, l’EBITDA ressort à 6 K€ contre 161 K€ au cours de la même période l’an dernier, du fait principalement de l’augmentation des charges salariales suite au renforcement des équipes en début d’année et à l’intégration des effectifs de TOXILABO sur la période. Au 30 juin 2020, le Groupe emploie 73 personnes contre 38 à la fin de l’exercice 2019.

Après prise en compte des dotations aux amortissements, liées aux investissements dans les équipements technologiques, le résultat d’exploitation ressort à -489 K€ au 30 juin 2020 contre -226 l’an dernier.

Le résultat consolidé s’établit à -500 K€ sur la période, contre -236 K€ au premier semestre 2019, suite à l’intégration d’un résultat financier de 51 K€ et d’un résultat exceptionnel de -7 K€.

Situation financière

Au 30 juin 2020, la trésorerie du Groupe s’est établie à 3 881 K€ tandis que l’endettement de la société s’élevait à 3 637 K€ (dont 800 K€ de PGE), faisant ainsi ressortir un niveau de trésorerie nette de 244 K€. Le Groupe continue de bénéficier d’une solide situation financière lui procurant une visibilité étendue sur la continuité de son exploitation.

Evènements survenus post-clôture

> Groupe TERA initie son développement en Amérique du Nord

Le Groupe s’est implanté au Québec dans le pôle d’innovation de la ville de Sherbrooke avec l’appui de Sherbrooke Innopole, l’organisation locale spécialisée dans l’accompagnement des entreprises technologiques. Le Groupe accède aussi par cet intermédiaire aux pôles économiques des mégapoles de Montréal et de Boston aux Etats Unis.

Pour sa future filiale nord-américaine, Groupe TERA vise, en premier lieu, le développement de la vente des capteurs de mesures OEM. Le Groupe compte pour cela démontrer la performance technologique de ses stations de mesures et de ses capteurs citoyens, les deux systèmes embarquant les capteurs OEM fabriqués par la Société. La clientèle cible des capteurs OEM regroupe de nombreux acteurs d’envergure issus de différents domaines : mesure de la qualité de l’air, transport ainsi que l’industrie des systèmes de chauffage, ventilation, réfrigération et climatisation.

Pour les stations de mesures, Groupe TERA prévoit de s’adresser aux bureaux d’études et aux cabinets d’ingénierie par l’intermédiaire de sociétés de Représentant (REP). Concernant les capteurs citoyens, le Groupe ambitionne la mise en place de vente directe à travers des réseaux de boutiques. La Société prévoit de mettre en place des démonstrateurs de taille réelle dans plusieurs villes canadiennes et américaines pour promouvoir ces deux produits au travers de pilotes qui fourniront à l’ensemble de la population une information pérenne sur la qualité de l’air de la ville et qui participeront à l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies respiratoires.

Perspectives pour la fin de l’exercice 2020

Le Groupe reste confiant pour la fin d’exercice compte tenu du périmètre étendu de l’activité d’analyse laboratoire qui bénéficie d’un positionnement complémentaire et synergique sur le segment de l’analyse en biologie médicale, au-delà de l’environnement. L’activité a fait état d’une amélioration au cours du troisième trimestre puisque qu’à fin octobre 2020, le nombre d’échantillons reçus est supérieur de 4% à celui reçu à la même époque en 2019.

L’activité capteurs OEM pourrait également bénéficier des premières commandes de capteurs faisant suite aux avancées concluant des partenariats de développement avec certains industriels. Groupe TERA reste toutefois prudent compte tenu des nouvelles mesures de confinement qui pourraient, à l’instar de celles instaurées au premier semestre, fortement limiter le potentiel de croissance de l’activité laboratoire. Le Groupe continue de déployer sa stratégie tout en s’adaptant à la situation actuelle et en prenant toutes les précautions possibles.

Prochaine publication financière : résultats annuels 2020, le 30 avril 2021 après clôture des marchés

À propos de Groupe TERA

Groupe TERA, créé en 2001 et employant à ce jour 73 personnes, est un leader de la mesure, de l’analyse et de la valorisation en temps réel de la qualité de l’air. Le Groupe est actuellement l’un des seuls acteurs dans le monde à être présent sur toute la chaîne de valeur de la qualité de l’air, pouvant ainsi répondre à l’ensemble des besoins de ses clients en s’appuyant sur trois activités complémentaires et synergiques : un laboratoire spécialisé dans l’analyse des polluants chimiques de l’air pour tous les environnements, une activité de conception, de développement et de commercialisation de capteurs innovants « Made in France » pour la mesure en temps réel de la qualité de l’air et une offre digitale, constituée d’un logiciel d’analyse professionnel innovant capable de traiter les données de la qualité de l’air remontées par les capteurs. Cette dernière solution est complétée par son capteur citoyen individuel.

Annexes – Etats financiers consolidés au 30 juin 2020

Bilan Annuel consolidé

ACTIF – En K€ 30/06/2020 31/12/2019 Ecart d'acquisition 1 858 265 Immobilisations incorporelles 228 308 Immobilisations corporelles 1 718 1 044 Immobilisations financières 145 120 Actifs Immobilisés 2 090 1 472 Stocks et en-cours 333 260 Avances et acomptes versés 0 173 Créances clients et comptes rattachés 1 745 1 295 Autres créances 1 489 1 000 Disponibilités 3 881 4 397 Actifs circulants 7 449 7 125 Comptes de régularisation actif 92 68 Total actif 11 489 8 930

PASSIF – En K€ 30/06/2020 31/12/2019 Capital social ou individuel 828 828 Primes d'émission, de fusion, d'apport 5 322 5 322 Réserves du groupe 498 - 1 843 Report à nouveau -4 238 - 1 414 Résultat Groupe -504 - 474 Total capitaux propres groupe 1 905 2 419 Intérêts hors groupe 30 14 Résultat hors-groupe 4 10 Total intérêts minoritaires 34 24 Avances conditionnées 1 231 1 231 Provisions 595 387 Emprunts et dettes financières 3 637 1 283 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 773 1 527 Dettes fiscales et sociales 1 407 944 Autres dettes 350 393 Total dettes 7 167 4 147 Comptes de régularisation passif 556 723 Total passif 11 489 8 931

Compte de résultat consolidé

En K - EUR 30/06/2020 30/06/2019 Chiffre d'affaires 2 667 2 206 Production stockée 0 -4 Production immobilisée -2 0 Subventions d'exploitation 131 32 Reprises sur provisions, amortissements, transfert 27 21 Autres produits 1 0 Autres produits d'exploitation 157 49 Achats et variation de stocks 423 264 Autres achats et charges externes 808 746 Impôts, taxes et versements assimilés 102 31 Charge de personnel 1 485 1 053 Dotations aux amortissements des immobilisations 372 282 Dotations aux provisions pour risques et charges 123 14 Autres provisions et charges 0 90 Charges d'exploitation 3 313 2 480 RESULTAT D'EXPLOITATION -489 -225 Produits financiers 22 94 Charges financières 73 47 Résultat financier -51 47 Résultat courant avant impôts -540 -178 Produits exceptionnels 18 14 Charges exceptionnelles 24 102 Résultat exceptionnel -7 -88 Impôts -47 -31 Résultat consolidé -500 -236 Résultat groupe -504 -240 Résultat hors-groupe 4 4 Résultat par action -0,15090 -0,49867 Résultat dilué par action -0,15090 -0,49867

Tableaux de flux de trésorerie consolidé

Rubriques (En K€) 30/06/2020 31/12/2019 Résultat net consolidé -500 -236 Amortissements et provisions 372 261 Variation des impôts différés -3 Plus-values de cession, nettes d'impôt 35 Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées -128 57 Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité -364 37 Flux net de trésorerie généré par l'activité -492 94 Acquisition d'immobilisations -561 -99 Cession d'immobilisations, nettes d'impôt Incidence des variations de périmètre -1 934 2 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -2 495 -97 Dividendes versés aux actionnaires de la société mère Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées -4 Augmentations ou diminutions de capital en numéraire Emissions d'emprunts 1 738 73 Remboursements d'emprunts -12 -356 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 1 722 -283 Incidence des variations de cours des devises Variations de trésorerie -1 265 -286 Trésorerie d'ouverture 4 395 381 Trésorerie de clôture 3 129 95

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201029006046/fr/