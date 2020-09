Groupe TERA : initie son développement en Amérique du Nord

Regulatory News:

Groupe TERA (FR0013429404 – ALGTR) (Paris: ALGTR), acteur majeur de l’analyse, de la mesure et de la valorisation en temps réel de la qualité de l’air, annonce son implantation à Sherbrooke dans la province de Québec, première étape de son développement en Amérique du Nord.

Pascal Kaluzny, Président-Directeur Général de Groupe TERA, déclare : « L’implantation de Groupe TERA à Sherbrooke est une étape structurante pour le lancement futur de notre filiale nord-américaine. Nous remercions vivement la ville de Sherbrooke et Sherbrooke Innopole pour la qualité de leur accueil et avons hâte de pouvoir mettre en place des partenariats avec des acteurs de ce pôle d’excellence dans les technologies propres disposant d’infrastructures de pointe au sein d’un cadre unique. L’étendue des compétences et le niveau de coopération avancé entre la sphère académique et industrielle, associée à la proximité avec les Etats-Unis, situés à moins de 30 minutes, sont autant d’atouts pour la réussite du développement local de nos solutions innovantes de mesure de la qualité de l’air. Groupe TERA officialisera son ancrage local via la constitution d’une filiale et l’activation d’investissements stratégiques, dans un second temps, principalement des recrutements. Ces projets sont pleinement conformes aux ambitions exprimées à l’occasion de l’introduction en bourse de la Société en juillet 2019 visant le développement dans des régions où les enjeux liés à la qualité de l’air constituent des priorités économiques et sanitaires ».

Implantation de Groupe TERA au Québec, dans le pôle d’innovation de la ville de Sherbrooke avec l’appui de Sherbrooke Innopole, l’organisation locale spécialisée dans l’accompagnement des entreprises technologiques

Ecosystème idéal pour soutenir le déploiement progressif de l’offre complète des produits de Groupe TERA dans la mesure de la qualité de l’air, Sherbrooke Innopole est l’organisme de la Ville de Sherbrooke dédié au développement économique des technologies stratégiques telles que les Cleantech, les Micro-nanotechnologies, les Sciences de la vie ou, encore, les Technologies de l’information. Le Groupe accède aussi par cet intermédiaire aux pôles économiques des mégapoles de Montréal et de Boston aux Etats‑Unis.

Josée Fortin, directrice générale de Sherbrooke Innopole, affirme : « C’est une réelle fierté que Groupe TERA ait choisi l’écosystème innovant de Sherbrooke pour déployer sa commercialisation en Amérique du Nord. Il s’agit d’une entreprise de haute technologie reconnue mondialement, dont l’expertise, les projets collaboratifs de R&D et les possibilités d’emplois qualifiés amèneront une valeur ajoutée non seulement à la filière-clé, Technologies propres, mais, plus largement, à l’industrie de la gestion de la qualité de l’air. Ses capteurs de haute précision intégrés à des stations fixes et mobiles constituent une réponse à la préoccupation grandissante de notre société de mesurer et de suivre la qualité d’air environnante afin de prévenir des problèmes de santé humaine et environnementale. »

Projet de lancement de la filiale nord-américaine dédiée à la commercialisation de l’offre de Groupe TERA dans la mesure de la qualité de l’air

Pour sa future filiale nord-américaine, Groupe TERA vise, en premier lieu, le développement de la vente des capteurs de mesures OEM. Le Groupe compte pour cela démontrer la performance technologique de ses stations de mesures et de ses capteurs citoyens, les deux systèmes embarquant les capteurs OEM fabriqués par la Société. La clientèle cible des capteurs OEM regroupe de nombreux acteurs d’envergure issus de différents domaines : mesure de la qualité de l’air, transport ainsi que l’industrie des systèmes de chauffage, ventilation, réfrigération et climatisation.

Pour les stations de mesures, Groupe TERA prévoit de s’adresser aux bureaux d’études et aux cabinets d’ingénierie par l’intermédiaire de sociétés de Représentant (REP). Concernant les capteurs citoyens, le Groupe ambitionne la mise en place de vente directe à travers des réseaux de boutiques. La Société prévoit de mettre en place des démonstrateurs de taille réelle dans plusieurs villes canadiennes et américaines pour promouvoir ces deux produits au travers de pilotes qui fourniront à l’ensemble de la population une information pérenne sur la qualité de l’air de la ville et qui participeront à l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies respiratoires.

Prochaine publication financière : résultats semestriels 2020, 29 octobre 2020 après clôture des marchés

À propos de Groupe TERA

Groupe TERA, créé en 2001 et employant à ce jour 74 personnes, est un leader de la mesure, de l’analyse et de la valorisation en temps réel de la qualité de l’air. Le Groupe est actuellement l’un des seuls acteurs dans le monde à être présent sur toute la chaîne de valeur de la qualité de l’air, pouvant ainsi répondre à l’ensemble des besoins de ses clients en s’appuyant sur trois activités complémentaires et synergiques : un laboratoire spécialisé dans l’analyse des polluants chimiques de l’air pour tous les environnements, une activité de conception, de développement et de commercialisation de capteurs innovants « Made in France » pour la mesure en temps réel de la qualité de l’air et une offre digitale, constituée d’un logiciel d’analyse professionnel innovant capable de traiter les données de la qualité de l’air remontées par les capteurs. Cette dernière solution est complétée par son capteur citoyen individuel.

À propos de Sherbrooke Innopole

Sherbrooke Innopole est l’organisme de développement économique de la Ville de Sherbrooke qui dessert le secteur industriel et tertiaire-moteur. Sa mission est d’accélérer le développement des entreprises des cinq filières-clés – Industrie manufacturière et fabrication de pointe, Technologies propres, Technologies de l’information, Sciences de la vie et Micro-nanotechnologies – et d’agir pour faire de Sherbrooke un environnement d’affaires attractif et innovant. www.sherbrooke-innopole.com

