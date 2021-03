Groupimo : Communiqué de presse – Perspectives d'activité 2021-(15 mars 2021)

Perspectives d'activité en 2021

Fort de France, le 15 mars 2021

Isin : FR0014000RP6

1- Listing Sponsor

GROUPIMO annonce qu'à compter du 1er mars 2021, la société IN EXTENSO FINANCE & TRANSMISSION devient listing sponsor, pour apporter une expertise financière et un ensemble de conseils, adaptés à ses axes de développement.

2- Participation Financière

La société GROUPIMO est rentrée en négociation finale et exclusive pour l'acquisition de la société FONTENOY IMMOBILIER MARTINIQUE pour un montant total de 300k€.

La société cible est spécialisée dans l'activité de syndic de copropriété avec la gestion d'une quarantaine de copropriétés et Associations syndicales libres en Martinique. La finalisation de l'opération est attendue dans les prochaines semaines.

3- Activité, Perspective et possibilité d'Appel Public à l'Epargne

L'année 2020 se solde par un accroissement sensible de l'activité du groupe (avec filiales). Le chiffre 2020 atteint en effet 4.311k€ contre 3.501k€ en 2019 (en cours de contrôle et révision comptable). Cette dynamique devrait se poursuivre sur 2021.

Cet accroissement d'activité génère une augmentation de notre besoin en fonds de roulement.

Les capitaux propres cumulés se montent, à fin 2019 à 3.678k€, et l'endettement bancaire est quasiment nul (cf communiqué précédent sur refus PGE).

De plus, certains dossiers de croissance externe sont à l'étude, en administration de biens et pourraient nous permettre de conforter nos positions.

C'est dans ce contexte que le Conseil d'Administration a mandaté la Direction Générale pour étudier les possibilités d'un appel public à l'épargne.

4- L'engagement dans la lutte contre les inégalités professionnelles

Depuis de nombreuses années la société Groupimo lutte contre les inégalités professionnelles. Cette lutte se traduit par une parité entre les hommes et les femmes dans l'effectif de la société.

Prochain rendez-vous de communication financière : au 30 avril 2021, résultats annuels 2021

A propos de Groupimo :

GROUPIMO exerce aux Antilles-Guyane, dans les Départements l'immobilier, et de travaux pour le compte de particuliers et de professionnels. GROUPIMO est la seule société française coté sur Euronext Growth, dont le siège social est situé dans les D.F.A. La force de GROUPIMO est de couvrir l'ensemble des besoins de ses clients en offrant sur tous les marchés immobiliers (entreprise, résidentiel, loisirs) des services additionnels à valeur ajoutée comme le diagnostic immobilier, le courtage en assurance ou encore la recherche en financement. Des développements récents ont permis d'ajouter les travaux (home staging…), la formation, et le crédit impôt innovation comme activités.

A propos d'In Extenso Finance & Transmission :

In Extenso Finance & Transmission est un acteur de référence dans le conseil en stratégie et ingénierie financière et dans l'accompagnement et la conduite d'opérations de cession, acquisition et financement pour les PME et leurs dirigeants. Reconnu comme un des leaders français du Small market, In Extenso Finance & Transmission accompagne les entreprises de 1 à 100 millions d'euros

de chiffre d'affaires et a réalisé plus de 900 opérations de fusions et acquisitions. In Extenso Finance & Transmission s'appuie sur le réseau des 255 agences In Extenso en France.

Pour en savoir plus,https://finance.inextenso.fr/VOS CONTACTSStéphane Plaissy Président Directeur Général

Tél : 05.96.76.56.11

Christophe Estivin

PrésidentContact : Emmanuel Dampoux Tél : 01 41 09 44 52