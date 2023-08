Groupon, Inc. est une place de marché bilatérale à l'échelle mondiale qui met en relation les consommateurs et les commerçants. La société permet aux consommateurs d'accéder à sa place de marché par le biais de ses applications mobiles et de ses sites web, par le biais de sites groupon.com localisés dans environ treize pays. Ses segments comprennent l'Amérique du Nord et l'international. La société propose des biens et des services par le biais de ses places de marché en ligne dans trois catégories principales : Local, Biens et Voyages. La catégorie "Local" comprend des services proposés par des marchands locaux et nationaux, notamment des activités à faire, des produits de beauté et de bien-être et des restaurants. La catégorie Biens comprend des marchandises issues de plusieurs lignes de produits, telles que l'électronique, les articles de sport, les bijoux, les jouets, les articles ménagers et l'habillement. Sa catégorie Voyages propose des expériences de voyage à des prix réduits et au prix du marché, notamment des hôtels, des billets d'avion et des forfaits couvrant les voyages nationaux et internationaux. Elle utilise divers canaux de commercialisation pour faire connaître ses propositions à ses clients.

Secteur Magasins discount