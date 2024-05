Grove Collaborative Holdings, Inc. est une entreprise de produits de consommation. L'entreprise utilise son lien avec les consommateurs pour créer et gérer des marques et des produits authentiques et novateurs. Elle crée et gère plus de 200 marques écologiques performantes de produits d'entretien ménager, de soins personnels, de blanchisserie, de produits de beauté propres, de produits pour bébés et de produits pour animaux de compagnie, qui sont utilisés par des millions de ménages aux États-Unis. Sa stratégie de distribution omnicanale lui permet d'atteindre les consommateurs là où ils veulent faire leurs achats. Elle exploite un site web et une application mobile de vente directe au consommateur (plateforme DTC) où elle vend ses marques appartenant à Grove (Grove Brands) et s'associe à d'autres marques de produits de consommation courante (CPG) naturels et basés sur une mission, offrant aux consommateurs une sélection de produits sélectionnés dans de nombreuses catégories et de nombreuses marques. Sa marque phare est The Grove Co. Son portefeuille de marques incubatrices comprend Peach, Rooted Beauty, Superbloom et Honu. La société propose également des marques de tiers.

Secteur Services à la personne