Growens clôture ses comptes à perte en 2022 ; les recettes sont en hausse

(Alliance News) - Growens Spa a annoncé mardi que le conseil d'administration a examiné et approuvé le projet d'états financiers et les états financiers consolidés pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022, avec un résultat net affichant une perte de 2,6 millions d'euros, contre un bénéfice de 368 000 euros l'année précédente.

Le compte de résultat de l'exercice 2022 fait apparaître un chiffre d'affaires consolidé de plus de 103,4 millions d'euros, en augmentation de plus de 32 millions d'euros, soit plus de 45 % en valeur relative par rapport à l'exercice précédent.

L'EBITDA consolidé s'élève à environ 4,1 millions d'euros, soit une baisse de 21 % par rapport à l'exercice 2021, et représente environ 4 % du chiffre d'affaires total.

La position financière nette consolidée au 31 décembre 2022 était négative de 66 000 euros, en baisse par rapport au solde de trésorerie de 6,5 millions d'euros au 31 décembre 2021.

Growens a clôturé la session de mardi dans le vert de 2,1 pour cent à 5,80 euros par action.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.