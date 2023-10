Growens SpA, anciennement connue sous le nom de MailUp SpA, est une société basée en Italie et active dans le secteur des services Internet. La société est active dans le marketing direct, à travers le domaine des services de courrier électronique. Growens SpA est une plateforme numérique, qui est utilisée pour la gestion et l'envoi de bulletins d'information, de services de messages courts (sms) et de fax. Elle combine des outils de gestion de campagne, par le biais de messages déclenchés, de contenu dynamique, de tests A/B flexibles et de fonctionnalités sociales, avec un service de relais SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) et un plug-in pour le commerce électronique, la gestion de la relation client (CRM) et les systèmes de gestion de contenu (CMS). La société opère par l'intermédiaire de plusieurs filiales, dont gile Telecom SpA, MailUp Inc, Network Srl, Denmark A/S, Globase International ApS et Acumbamail SL. Elle est active sur le marché national, ainsi qu'en Espagne, aux États-Unis et dans les pays hispanophones d'Amérique latine, entre autres.

Secteur Logiciels