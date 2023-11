Growthpoint Properties Australia Limited est une société d'investissement immobilier (REIT) basée en Australie. La société investit dans des immeubles industriels et de bureaux dans toute l'Australie. Elle exerce ses activités dans trois secteurs : Investissements dans l'immobilier industriel, Investissements dans l'immobilier de bureau et Gestion de fonds. La société détient et gère directement environ 58 immeubles de bureaux et industriels. Elle possède et gère directement 27 immeubles de bureaux. Son portefeuille de bureaux est axé sur des actifs à forte valeur écologique, situés en périphérie des quartiers d'affaires centraux (CBD) ou sur des marchés métropolitains. La société gère son portefeuille et investit dans ses propriétés existantes. Elle se concentre également sur la croissance de son portefeuille immobilier. La société gère des biens immobiliers pour le compte d'investisseurs tiers par l'intermédiaire de son activité de gestion de fonds, qui gère des fonds investissant dans des immeubles de bureaux, de commerces et à usage mixte, ainsi que dans des investissements par emprunt, dans le cadre de stratégies à valeur ajoutée et opportunistes.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial