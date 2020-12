GRUO EMPR 00 : SANJOSE construira le siège des Archives Historiques Provinciales de Castellón

SANJOSE construira le siège des Archives Historiques Provinciales de Castellón

15/12/2020

La direction des infrastructures et des équipements culturels a confié à SANJOSE Constructora les travaux d'exécution du nouveau siège des archives historiques provinciales de Castellón (AHPC) et du centre culturel.

Le projet occupera un bâtiment existant actuellement inutilisé qui a été construit en 1982 par l'architecte Miguel Prades Safont dans le cadre de l'ancien campus de l'Université de Castellón, qui comprenait également les bâtiments qui occupent actuellement le CEIP Vicent Marcà et l'École Officielle des Langues.

Après la rénovation, le nouvel AHPC aura une surface intérieure utile d'environ 6000 mètres carrés et aura une surface construite de plus de 7000 mètres carrés aménagés au rez-de-chaussée, quatre étages au-dessus du sol et un étage technique sur le toit.

Le programme des besoins développé par le projet vise à s'adapter au modèle d'une archive du XXIe siècle, en tant que centre public et social d'envergure locale et globale, actif, promoteur et dynamiseur, en accord avec les temps nouveaux de la société digitale et en réseau, capable de s'adapter aux demandes contemporaines des citoyens en matière d'information, de culture et de loisirs, en plus de sauvegarder et de diffuser le patrimoine documentaire qu'il garde et préserve.