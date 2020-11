GRUO EMPR 00 : SANJOSE construira les sous-stations électriques Bateau a Quai 1 à la base navale de Rota, Cadix 24/11/2020 | 10:15 Envoyer par e-mail :

SANJOSE construira les sous-stations électriques Bateau a Quai 1 à la base navale de Rota, Cadix

24/11/2020

Le US Contracting Office - Rota a confié à SANJOSE Constructora des travaux nécessaires pour fournir une connexion au sol adéquate pour les navires amarrés au quai 1 de la base navale américaine située à Rota, Cadix. Le projet comprend 2 postes électriques terrestres de 4 800 ampères et la ligne de distribution souterraine nécessaire pour se connecter au réseau général existant. Les sous-stations électriques et les prises seront regroupées dans un ensemble complet, les prises étant positionnées sur le côté (ou sur les côtés) de l'enceinte de la sous-station. Le projet comprend également des stations industrielles Shore Power, les transformateurs nécessaires et la démolition et l'excavation de chaussées existantes pour les bancs de conduits, les trous d'homme.



