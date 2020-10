GRUO EMPR 00 : SANJOSE va construire l'installation d'un système de pompage solaire flottant sur un radeau et deux pompes souterraines pour l'autoconsommation pour la Communauté d'irrigation de Lliria, Valence 0 27/10/2020 | 09:54 Envoyer par e-mail :

27/10/2020

La Generalitat Valenciana a attribué à SANJOSE CONSTRUCTORA le contrat pour l'installation d'une pompe solaire flottante sur un radeau et de deux pompes souterraines pour l'autoconsommation pour la Communauté d'irrigation de Lliria, Valence. Le projet consiste principalement en l'installation de modules photovoltaïques, organisés en un seul champ solaire flottant d'une puissance totale de 869 407 kWp, composé de 2520 modules photovoltaïques polycristallins de 345 Wp chacun, pour alimenter les deux pompes submersibles qui seront installées. Deux pompes submersibles verticales d'une puissance nominale de 255 kW seront installées près du bassin pour contribuer à la satisfaction de la demande interne en eau de la Communauté d'irrigation. Le puits La Fardeta I, où est installée l'une des pompes, a une profondeur de 309 mètres et nécessite une extraction de 8 000 l/min. D'autre part, le puits Fardeta II, où est installée l'une des pompes, a une profondeur de 317 mètres et nécessite une extraction de 8 000 l/min.



