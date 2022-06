La direction de PKN Orlen et Lotos en Pologne approuve le plan de fusion

Les deux raffineurs sont contrôlés par l'État et la fusion fait partie d'un plan plus large du parti polonais au pouvoir, Droit et Justice (PiS), qui vise à accroître le contrôle sur l'économie et à créer de grandes entreprises nationales pour mieux concurrencer les acteurs mondiaux.

Les actionnaires de Grupa Lotos obtiendront 1,075 action de PKN Orlen pour chaque action Lotos, ont déclaré les sociétés dans des déclarations jeudi.

Pour que la fusion prenne effet, les actionnaires des deux groupes pétroliers doivent approuver l'échange d'actions. Les actionnaires détenant au moins 80% des actions Lotos doivent soutenir les conditions de la fusion pour l'approuver.

Le Trésor public polonais contrôle 53,2 % des actions de Lotos et 27,5 % d'Orlen. Il prévoit de se retrouver avec une participation de 35,7% après la fusion, a déclaré PKN dans une présentation.

Les assemblées générales des actionnaires devraient se tenir en juillet, tandis que la fusion devrait être enregistrée et finalisée en août.

Les actions de Lotos ont gagné 0,7% jeudi pour s'échanger à 70,84 zlotys (16,63 $), tandis que les actions de PKN ont perdu 0,5% à 71,98 zlotys. Le plan de fusion a été annoncé après la clôture du marché.

(1 $ = 4,2598 zlotys)