Grupo Aeromexico SAB de CV est une société holding mexicaine dont l'activité principale est la fourniture de services de transport aérien de passagers et de fret. Elle propose des destinations au Mexique, aux États-Unis, en Europe, en Amérique centrale et du Sud, en Asie et au Canada. Elle exploite une flotte de plus de 110 avions. La société est principalement active dans le secteur du transport de passagers, qui comprend des liaisons régionales, nationales et internationales, et des vacances à forfait, ainsi que dans le secteur du transport de fret, principalement assuré par sa filiale Aeromexico Cargo. Par ses filiales, la société est également active dans le secteur immobilier et fournit des services aux compagnies aériennes, notamment la formation du personnel, la gestion, ainsi que l'entretien et la modification des avions. Parmi ses filiales figurent notamment Aerovias de Mexico SA de CV, Premier Loyalty & Marketing SAPI de CV, et Inmobiliaria Avenida Fuerza Aerea Mexicana 416 SA de CV. En outre, elle est membre de l'alliance de compagnies aériennes SkyTeam.

Secteur Compagnies aériennes