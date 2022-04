Le nouvel aéroport de Mexico manque encore d'éléments de base malgré une ouverture en fanfare

Trois semaines après l'ouverture, l'aéroport international Felipe Angeles (AIFA), situé à 28 miles (45 km) au nord de l'actuel hub de Mexico, était toujours en construction.

Les problèmes initiaux risquent d'embarrasser le président Andres Manuel Lopez Obrador, qui a fait de l'aéroport un projet clé de sa présidence, et de donner des munitions à l'opposition qui critique depuis longtemps le nouvel aéroport comme un projet de vanité.

Des clôtures à mailles de chaîne recouvertes de bâches vertes bordent l'entrée de l'aéroport, et la poussière peint le ciel d'une teinte rougeâtre alors que les équipes de construction poursuivent les travaux d'excavation.

La réalité contraste fortement avec le discours vendu par Lopez Obrador, qui l'a appelé "l'un des meilleurs aéroports du monde" avant l'inauguration.

Le gauchiste a fait trembler les investisseurs lorsqu'il a annulé l'aéroport partiellement construit de 13 milliards de dollars de son prédécesseur avant même de prendre ses fonctions il y a un peu plus de trois ans, arguant que le projet était criblé de pots-de-vin, trop coûteux et mal situé.

À la place, il a ordonné à l'armée de construire un aéroport commercial sur les terrains de la base aérienne militaire de Santa Lucia.

Lopez Obrador a inauguré l'aéroport le 21 mars, jour de l'anniversaire du héros mexicain du 17e siècle Benito Juarez et avant un vote de rappel du président, qu'il a remporté haut la main malgré la faible participation des électeurs.

"Je pense que l'aéroport est à 100% ; il est complètement terminé", a déclaré Lopez Obrador lors de l'inauguration.

Outre les travaux de construction inachevés, l'aéroport souffre également de l'encombrement des routes qui le relient à la ville et ne disposera pas d'une liaison ferroviaire avant l'année prochaine. Pour l'instant, l'aéroport n'autorise pas les prises en charge par les services de covoiturage.

Une nouvelle connexion autoroutière à l'aéroport est encore en construction, bien qu'une employée ait déclaré que ce qui avait été construit avait réduit de moitié son temps de trajet.

Un porte-parole du président, ainsi qu'un autre du ministère mexicain des Transports, n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

LES TOURISTES ARRIVENT, MAIS PAS POUR VOYAGER

Sur les 14 arrivées et départs confirmés à l'AIFA ce jour-là, par rapport aux près de 900 vols quotidiens de l'aéroport international principal de Mexico, une poignée étaient des vols militaires, selon les registres de vol.

Depuis son ouverture, l'AIFA a enregistré en moyenne une douzaine de vols par jour, selon les registres de vol. L'armée a estimé que l'aéroport servira 2,5 millions de passagers cette année, et le double en 2023, selon les médias mexicains.

L'AIFA n'a pas encore nommé de porte-parole, ont déclaré des responsables à Reuters, et l'armée n'avait pas de commentaire immédiat pour cette histoire.

À l'intérieur du nouvel aéroport, les cabines d'enregistrement sont restées vides, même si les transporteurs mexicains Volaris, Aeromexico et VivaAerobus, ainsi que la compagnie vénézuélienne Conviasa, ont annoncé des liaisons à destination et en provenance de cet aéroport.

Un employé de l'aéroport qui travaille avec les compagnies aériennes a déclaré que les vols utilisant l'AIFA étaient estimés coûter environ la moitié de ceux à destination et en provenance de l'aéroport original de Mexico, en raison d'un tarif d'utilisation de l'aéroport plus bas et d'incitations gouvernementales.

Volaris a déclaré à Reuters que les coûts des vols seraient inférieurs, tout en précisant qu'elle ne recevait pas de subventions. Les autres compagnies aériennes n'ont pas fait de commentaires.

L'aéroport devrait à un moment donné avoir deux pistes commerciales, selon les plans de construction publics, bien qu'une seule soit actuellement en service.

"Pouvoir faire atterrir deux avions en même temps ou en faire décoller deux en même temps (...) même l'aéroport international de Mexico ne dispose pas de cela", a déclaré Victor Manuel Pena Chavez, professeur d'ingénierie aéronautique à l'Institut national polytechnique.

Après avoir passé la sécurité, le personnel travaillait dans un stand Krispy Kreme et un Starbucks, tandis qu'un petit nombre de magasins - comme une boutique de cadeaux sur le thème du Mexique et une pâtisserie - avaient déjà ouvert. La plupart des endroits sont restés fermés, avec des panneaux "à venir".

En fin d'après-midi, de nombreux touristes circulaient sur le terrain de 3 800 acres, mais pas pour voyager.

Il s'agissait de voisins curieux ou d'employés en congé, de familles qui sont restées dans les parages au coucher du soleil, dans l'espoir de voir atterrir le vol retardé d'Aeromexico.

Pendant les presque quatre heures qu'un journaliste de Reuters a passées à l'aéroport, l'avion a été le seul à être vu occupant la piste, ce que les enregistrements de vol ont confirmé.

"Une fois que nous serons au milieu de l'année, j'espère vraiment qu'il y aura plus de vols", a déclaré l'un des employés.