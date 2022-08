Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. : De retour vers la borne basse du range

Données financières MXN USD EUR CA 2022 24 488 M 1 195 M 1 172 M Résultat net 2022 7 613 M 372 M 364 M Dette nette 2022 16 202 M 791 M 775 M PER 2022 18,6x Rendement 2022 4,80% Capitalisation 137 Mrd 6 673 M 6 544 M VE / CA 2022 6,25x VE / CA 2023 6,05x Nbr Employés 2 140 Flottant 70,7% Prochain événement sur GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACÍFICO, S.A.B. DE C.V. 27/10/22 Q3 2022 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 14 Dernier Cours de Clôture 272,51 MXN Objectif de cours Moyen 306,93 MXN Ecart / Objectif Moyen 12,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Raul Revuelta Musalem Chief Financial & Commercial Officer Saúl Villarreal García Chief Financial Officer Alejandra Soto Finance Director & Investor Relations Officer Laura Diez Barroso Azcárraga Chairman Juan Francisco Martínez Mira Manager-Operational Systems