Grupo Aeroportuario Del Pacífico, S.A.B. De C.V. annonce les résultats du trafic passagers pour le mois et l'année à ce jour clos le 20 mai 2022

Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. a annoncé les résultats du trafic passagers pour le mois et l'année à ce jour terminés le 20 mai 2022. Pour le mois, la compagnie a déclaré un total de 4 668 100 passagers en terminal contre 4 047 500 il y a un an. Le nombre de sièges disponibles en mai 2022 a augmenté de 24,3% par rapport à mai 2021 ; les coefficients d'occupation pour le mois sont passés de 77,1% en mai 2021 à 81,9% en mai 2022. Pour l'année à ce jour, la compagnie a déclaré un total de 21 998 600 passagers en terminal contre 14 510 300 il y a un an.