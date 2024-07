Grupo Aeroportuario Del Pacífico, S.A.B. De C.V. présente ses résultats préliminaires en matière de trafic pour le mois et l'année se terminant en juin 2024

Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. a publié les résultats préliminaires du trafic pour le mois et l'année se terminant en juin 2024. Pour le trimestre, le nombre de passagers des terminaux nationaux s'est élevé à 3 009 000, contre 2 868 700 l'année précédente. Le nombre de passagers des terminaux internationaux s'est élevé à 2 241 600, contre 2 280 500 il y a un an. Le nombre total de passagers en aérogare était de 5 250 600 contre 5 149 200 il y a un an. Le nombre de sièges disponibles en juin 2024 a diminué de 6,2% par rapport à juin 2023. Les coefficients d'occupation pour le mois sont passés de 79,7% en juin 2023 à 83,4% en juin 2024.



Depuis le début de l'année, le nombre de passagers dans les terminaux nationaux s'élève à 17 507 300, contre 16 399 800 il y a un an. Le nombre de passagers dans les terminaux internationaux était de 13 962 100 contre 14 464 400 il y a un an. Le nombre total de passagers dans les aérogares était de 31 469 400 contre 30 864 200 il y a un an.