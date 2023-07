Grupo Aeroportuario del Pacifico, S.A.B. de C.V. est une société de portefeuille. La société détient des concessions pour exploiter, entretenir et développer environ 10 aéroports internationaux dans les régions du Pacifique et du centre du Mexique, ainsi qu'un aéroport international en Jamaïque. Les secteurs de la société comprennent Guadalajara, Tijuana, Puerto Vallarta, San Jose del Cabo, Montego Bay, Hermosillo, Bajio, Autres aéroports et Autres sociétés. Le segment Autres sociétés comprend Servicios a la Infraestructura Aeroportuaria del Pacifico, S.A. de C.V. (SIAP), une société qui fournit une assistance technique et des services professionnels ; Corporativo de Servicios Aeroportuarios, S.A. de C.V. (CORSA), société qui fournit des services opérationnels spécialisés dans l'industrie aéronautique ; Puerta Cero Parking, S.A. de C.V. (PCP), société qui gère l'exploitation du parc de stationnement ; Fundacion Grupo Aeroportuario del Pacifico, A.C., et Desarrollo de Concesiones Aeroportuarias, S.L. (DCA), ainsi que l'exploitation propre de la société.

Secteur Services aéroportuaires