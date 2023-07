Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2023

Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. a publié ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2023. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré des revenus de 8 359,64 millions de MXN, comparativement à 6 610,08 millions de MXN il y a un an. Le bénéfice net s'est élevé à 2 488,43 millions de MXN, contre 2 364,64 millions de MXN il y a un an.

Pour le semestre, les recettes se sont élevées à 16 699,56 millions de MXN contre 12 622,68 millions de MXN il y a un an. Le bénéfice net s'est élevé à 5 053,66 millions de MXN contre 4 692,09 millions de MXN il y a un an.