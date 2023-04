L'opérateur aéroportuaire mexicain GAP affirme que la délocalisation et l'expansion de la flotte alimentent la croissance

Les centres manufacturiers tels que Guadalajara ont connu une croissance record du trafic en raison de la tendance à la délocalisation, appelée "nearshoring", a déclaré le PDG Raul Revuelta lors d'une interview accordée à Reuters mercredi en fin de journée.

"Oui, il s'agit d'une délocalisation proche, si l'on pense au moyen et au long terme", a déclaré M. Revuelta. "Mais il s'agit aussi de compagnies aériennes mexicaines, VivaAerobus, Volaris, Aeromexico, qui développent leurs flottes, ce qui leur permet d'ouvrir de nouvelles routes et de transporter plus de passagers.

Les exploitants d'aéroports ont été récompensés. Les actions de GAP ont augmenté de près de 26 % depuis le début de l'année, tandis que celles de ses concurrents, OMA et ASUR, ont augmenté de près de 35 % et 20 %, respectivement.

L'entreprise, dont le nom complet est Grupo Aeroportuario del Pacifico, prévoit de dépenser environ 10 milliards de pesos (554,90 millions de dollars) en 2023, a déclaré M. Revuelta.

Les projets vont d'un deuxième terminal à l'aéroport de Guadalajara à une piste supplémentaire à Puerto Vallarta.

La demande des voisins du nord du Mexique devrait également se maintenir. Près des deux tiers des 39,4 millions de voyageurs internationaux attendus au Mexique en 2023 devraient provenir des États-Unis et du Canada, a déclaré le ministre du tourisme Miguel Torruco à Reuters.

Autre élément favorable, M. Revuelta a prédit que la cote de sécurité aérienne du Mexique, qui a été rétrogradée en catégorie 2 par l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) il y a près de deux ans, reviendra à la catégorie 1 dans le courant de l'année.

Cette rétrogradation a empêché les compagnies aériennes mexicaines d'ouvrir de nouvelles routes vers les États-Unis, limitant ainsi leurs plans d'expansion.

"Il semble que la catégorie 1 sera rétablie au quatrième trimestre", a déclaré M. Revuelta. L'adoption par le Congrès mexicain d'une proposition de réforme du secteur de l'aviation constituera une étape importante, a-t-il ajouté.

La réforme devrait bientôt être adoptée par le Congrès, après qu'une proposition visant à autoriser le "cabotage", une pratique rare permettant aux compagnies aériennes internationales d'ouvrir des liaisons intérieures, a été retirée du texte.

(1 $ = 18,0212 pesos mexicains)