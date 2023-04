Direction Cancun : ASUR

Fondé en 1998, ASUR est l’un des principaux opérateurs aéroportuaires mexicain. Le groupe détient plus de seize aéroports à travers trois pays, dont le deuxième aéroport le plus fréquenté du Mexique : Cancun.

A partir des années 1990, l'aéroport de Cancun a connu une croissance exponentielle, largement attribuable au développement rapide du tourisme dans la région. En 1989, l'aéroport avait accueilli un peu plus de 3 millions de passagers. En 2022, ce chiffre avait bondi pour atteindre près de 30 millions de passagers annuels (soit très proches des niveaux prépandémiques d’aéroports comme Orly ou Zurich, pour donner un ordre de grandeur). Cette croissance remarquable témoigne de la forte demande pour les voyages aériens dans la région.

Mais ASUR ne s'est pas contenté du marché mexicain. Depuis 2013, la société a étendu son empreinte sur les marchés internationaux en prenant le contrôle de 60% de l'aéroport de Puerto Rico, un hub clé pour les vols entre l'Amérique du Nord et l'Amérique latine. En 2017, ASUR a franchi une étape importante en acquérant six aéroports colombiens, consolidant ainsi sa position de leader. Sur ses trois marchés, l’entreprise a transporté plus de 66 millions de passagers en 2022.

ASUR est cotée au Mexique et à New York depuis le début du millénaire. Sa capitalisation boursière atteignait 9,2 milliards de dollars au début du mois d’avril 2023. En 2004, Fernando Chico Pardo, milliardaire mexicain, entre au capital de l’entreprise à hauteur de 21,04% du tour de table. Il est toujours actuellement son plus important actionnaire individuel. La société ADO, la plus grande entreprise de transport terrestre du Mexique, détient également une participation de 16,13% dans l’opérateur.

Répartition géographique des aéroports

Le Mexique, où ASUR gère neuf aéroports, est naturellement le marché le plus important pour le groupe, puisqu’il représente plus de 60% de son trafic. Dont une part majeure pour l'aéroport de Cancun, on l’aura compris. Cet aéroport possède un emplacement privilégié dans les Caraïbes, en plus d’être doté de plages de sable blanc. Il est en effet accessible en moins de six heures de vol depuis la plupart des grandes villes d'Amérique du Nord.

C’est un aspect essentiel car 54,3% des touristes internationaux qui visitent le Mexique débarquent des États-Unis, et 17,9% viennent du Canada. Cancún est par conséquent l'aéroport le plus fréquenté par les touristes internationaux de toute l’Amérique latine.

Cependant, ASUR ne dépend pas uniquement des vols internationaux, car les vols domestiques représentent plus des deux tiers de ses vols. Sur les 66 millions de passagers transportés, 41 millions ont voyagé sur des vols intérieurs. Si Cancun reste la porte d'entrée principale du Mexique, les vols domestiques constituent la majorité des vols pour les autres aéroports du groupe . Il convient également de souligner que les vols reliant les États-Unis à Puerto Rico sont considérés comme des vols domestiques, étant donné qu’il s’agit d’un État américain. L’aéroport faisant le lien entre l’Amérique du Nord et du Sud, il est un des moteurs de croissance d'ASUR.

Nombre de passagers par aéroport

Abordons maintenant le business de l'entreprise et ses deux aspects majeurs : les revenus réglementés et les revenus non réglementés.

Le chiffre d'affaires de l'entreprise est majoritairement constitué de revenus réglementés, qui représentent à eux seuls près de 63%. Ces derniers sont générés grâce à l'aéronautique, notamment les redevances perçues auprès des compagnies aériennes (l'atterrissage, le stationnement, la passerelle d'embarquement, le déchargement des bagages,...) et aux revenus non-aéronautiques, ils correspondent à des services complémentaires tels que la location de bureaux, les services d'assistance au sol et la restauration.



Le reste des revenus, soit 37%, est constitué de revenus non réglementés, englobant une multitude de services destinés aux passagers tels que la location de voitures, l'échange de devises, les places de parking, les transports en bus, la nourriture et les boissons ainsi que les produits duty free.

En ce qui concerne les revenus commerciaux (revenus non réglementés) par passager, ces derniers n'ont cessé de croître depuis les années 2000, passant de 8,1 pesos par passager à 140,7 pesos en 2022. Ce succès est notamment dû à la popularité grandissante de Cancun auprès des touristes étrangers, ces derniers ayant un pouvoir d'achat plus élevé que les locaux. De ce fait, ASUR génère largement plus de profits par passager que ses concurrents mexicains.

Côté finance, ASUR affiche une croissance solide avec un CAGR de 5,5% de 1990 à 2021, soit deux fois et demie supérieur à la moyenne du PIB mexicain, qui est de 2,3%. C’est un indicateur important car l'augmentation du nombre de voyageurs est directement liée à l'augmentation de la richesse d'un pays.

En plus de cette croissance, le groupe est également le leader du secteur avec une marge nette de 39,5% en 2022, ce qui est supérieur aux marges moyennes observées dans les autres aérogares (AENA, ADP, Fraport).

Contrairement à la plupart de ses concurrents, ASUR n’est pas criblé de dettes, malgré les coûts élevés associés aux infrastructures aéroportuaires. En effet, l'entreprise est capable de rembourser 100% de ses dettes à son niveau d'exploitation actuel, son coût de couverture de la dette étant de 11,7, c’est-à-dire qu'elle génère (théoriquement) 11,7 fois plus de cash-flow que la charge de sa dette. Cette solide gestion de la dette lui a valu de verser chaque année depuis 2002 un dividende, excepté en 2020.





Malgré ces performances solides, ASUR n'est pas à l'abri de certains risques, notamment l'impact des taux de change. En 2022, la dépréciation du dollar américain par rapport au peso mexicain a eu un impact négatif sur les finances de l'entreprise, entraînant une perte de 200 millions de pesos, soit 10 millions de dollars américains

Un autre danger potentiel est qu’avec la crise économique -la hausse de l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat- le nombre de personnes disposées à voyager en avion pourrait bien se réduire. Même si, comme le graphique ci-dessous le montre, le nombre de passagers croit qu’importent les crises.

ASUR dépend fortement de l'aéroport de Cancun pour son chiffre d'affaires, mais les aléas naturels, comme l'ouragan Wilma en 2005, peuvent causer sa fermeture et/ou endommager les infrastructures touristiques de la région entraînant une baisse du trafic aérien.

Dernier risque potentiel, l’instabilité politique peut créer des tensions dans le pays, réduisant son attractivité voire même le blocage des infrastructures de ASUR.

Évolution du trafic aérien mondial de passagers

Il s'agit donc d'une entreprise solide dans le secteur aéroportuaire, avec une forte présence dans les Caraïbes et une base de clients solide. Bien qu'elle reste dépendante des revenus générés par Cancun, elle continue de se développer, notamment en Colombie et à Puerto Rico. Les estimations prévoient une croissance de 33% en 2024, ce qui laisse entrevoir un potentiel pour le groupe.