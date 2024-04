Grupo Argos SA, anciennement Inversiones Argos SA, est une société de portefeuille basée en Colombie, principalement engagée, par le biais de ses filiales, dans l'industrie du ciment. La société a trois secteurs d'activité : Vente de ciment, Vente d'énergie et de gaz et Activité financière. Les activités de la société comprennent la production, la distribution et la vente d'une variété de ciment, de béton prêt à l'emploi et de matériaux de construction connexes, qui sont commercialisés sous la marque Argos. La société, par le biais de ses filiales, est impliquée dans des secteurs tels que le ciment, l'énergie, les ports, le charbon et le développement immobilier, ainsi que l'exécution et la gestion de projets d'infrastructure. La société est également impliquée dans la fourniture de services tels que l'assistance technique, l'évaluation financière, le financement d'équipements et les programmes de formation pour ses clients, ainsi que dans l'investissement dans des sociétés actives dans d'autres secteurs.

Secteur Matériaux de construction