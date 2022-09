L'offre de 2,15 milliards de dollars d'IHC sur Nutresa fait grimper les actions des sociétés du conglomérat colombien GEA

Grupo Empresarial Antioqueno, ou GEA, est un conglomérat de plus de 100 entreprises, dont Nutresa, dont beaucoup possèdent des participations importantes les unes dans les autres.

L'offre d'IHC est la dernière en date d'une longue saga de tentatives de prise de participation dans les entreprises de GEA. Jaime Gilinski, l'un des hommes d'affaires les plus riches de Colombie, a proposé d'acheter jusqu'à 62,625 % des actions de Nutresa l'année dernière avec le soutien du Royal Group d'Abu Dhabi, qui est le propriétaire majoritaire d'IHC.

IHC a proposé d'acheter entre 25 % et 31,25 % des actions de Nutresa à 15 dollars chacune, soit 79,3 % de plus que le cours de clôture de mardi. L'offre d'IHC a fait grimper les actions des autres sociétés du conglomérat.

Les actions de la holding d'investissement Grupo SURA, le joyau de la couronne de GEA qui possède la plus grande participation dans Nutresa, ont augmenté de près de 7 % au cours de la séance du matin.

Les actions du conglomérat industriel Grupo Argos ont également augmenté d'environ 7 %.

"Les hausses des (actions de) Grupo Argos et Grupo SURA sont dues à des mouvements spéculatifs sur le marché associés à la possibilité de nouvelles offres publiques d'achat pour ces sociétés", a déclaré à Reuters Camilo Andres Thomas de la maison de courtage Alianza Valores.

Les actions de la plus grande banque colombienne, Bancolombia, une autre société de GEA, ont également augmenté jusqu'à 5% au cours de la session.

La négociation des actions de Nutresa, un producteur d'aliments transformés, a été suspendue à la suite de l'offre d'IHC qui, si elle est acceptée, vaudrait entre 1,72 et 2,15 milliards de dollars.

Grupo Gilinski, soutenu par Royal Group, dont le président est le cheikh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, un frère du dirigeant de facto des Émirats arabes unis, a pris le contrôle de 31 % de Nutresa lors de deux offres publiques d'achat l'année dernière.

Une troisième offre a été déclarée nulle par la Bourse colombienne en mai de cette année.

IHC est un partenaire du groupe Gilinski, ont déclaré des courtiers en bourse à Reuters. Si la dernière offre est couronnée de succès, le Grupo Gilinski deviendra le principal actionnaire de Nutresa.

Nutresa opère dans 14 pays et possède 47 usines de production de viandes transformées, de café, de biscuits, de chocolats, de pâtes et de glaces, en plus d'une ligne de restaurants et de glaciers.

Le groupe Gilinski a également obtenu une participation de 38 % dans Grupo SURA à la suite de plusieurs offres et transactions l'année dernière.

Une offre de Gilinski pour acheter jusqu'à 32,5 % de Grupo Argos a été déclarée nulle en juillet.

(1 $ = 4 420,38 pesos colombiens)