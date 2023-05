Le Grupo Argos colombien fait plus que doubler ses bénéfices grâce au ciment américain

Grupo Argos, le plus grand conglomérat industriel de Colombie, a plus que doublé son bénéfice net au premier trimestre grâce à la croissance de tous ses segments et à l'augmentation des bénéfices de son activité ciment aux États-Unis, a déclaré la société mercredi.

Le bénéfice net a bondi de plus de 150% par rapport à l'année précédente pour atteindre 406 milliards de pesos (89,42 millions de dollars), avec des revenus en hausse de 25% pour atteindre 5,75 trillions de pesos (1,27 milliards de dollars).

Le conglomérat - qui comprend la compagnie d'électricité Celsia, Cementos Argos et la société de concession de routes et d'aéroports Odinsa - a vu ses bénéfices de base augmenter de 28% pour atteindre 1,56 trillion de pesos.

Grupo Argos a déclaré que sa filiale de ciment a vu ses revenus augmenter de 31 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 3,4 billions de pesos, car elle a transféré des volumes plus importants vers les États-Unis, où les bénéfices de base ont augmenté d'environ 77 %.

Ses exportations de ciment de la Colombie vers les États-Unis ont augmenté de 81 % au cours du trimestre.

Dans le même temps, Celsia a enregistré des revenus en hausse de 16 % par rapport à l'année précédente.

Odinsa a vu son trafic aéroportuaire augmenter de 18 % par rapport au premier trimestre 2022, atteignant 10,4 millions de passagers.

Argos a également déclaré mercredi qu'elle pourrait commencer à mettre en œuvre un plan de rachat d'actions ce mois-ci pour un montant allant jusqu'à 500 milliards de pesos sur trois ans, dans le cadre de son plan de "transfert de valeur aux actionnaires".

Ce plan fait suite à un rachat d'actions de 400 milliards de pesos que Grupo Argos a effectué en mars.

