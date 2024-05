Grupo Aval Acciones y Valores SA est une société holding basée en Colombie, principalement engagée, par le biais de ses filiales, dans l'acquisition, l'achat et la vente d'actions, d'obligations et d'autres titres de sociétés actives dans le secteur financier. La société fournit une variété de services et de produits financiers sur l'ensemble du marché colombien, allant des services bancaires traditionnels, tels que les prêts et les dépôts, à la gestion de fonds de pension et d'indemnités de licenciement, en passant par la fourniture de services de représentation juridique. La société possède des filiales telles que Banco de Bogota SA, Banco Popular SA, entre autres. En outre, grâce à ses investissements directs et indirects dans d'autres sociétés, la société est présente dans les activités de pâtisserie d'investissement et d'investissements dans le secteur réel, ainsi que dans l'administration de fonds de pension et d'indemnités de licenciement en Colombie.

Secteur Banques