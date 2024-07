Grupo Bimbo SAB de CV est une entreprise mexicaine active dans le secteur de la transformation alimentaire. La société se concentre sur la fabrication, la distribution et la vente de pain, de muffins et de bagels pour le petit-déjeuner, de pain surgelé, de gâteaux et de petits gâteaux, de biscuits sucrés et non sucrés, de tortillas, de pain pita, de pain à pizza, de tostadas et de tortillas, de snacks, de salades et de bonbons, entre autres. Ses segments comprennent le Mexique, l'Amérique du Nord, y compris les États-Unis et le Canada, l'Organisation Amérique latine (OLA), y compris l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, et l'Europe. La société est présente dans plus de 20 pays et possède une centaine de marques. Elle propose plus de 10 000 produits sous diverses marques, telles que Bimbo, Barcel, Sara Lee, Oroweat, Marinela, Arnold, Entenmann's, Ricolino, Dempster' et Thomas'. Elle opère par l'intermédiaire du Groupe Adghal.