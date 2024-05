Grupo Carso, S.A.B. de C.V. est une société holding. La société détient des participations dans diverses entreprises qui opèrent dans les secteurs de l'industrie, de la vente au détail, des infrastructures et de la construction, et de l'énergie. Les segments de la société comprennent la vente au détail, l'industrie, l'infrastructure et la construction, et Carso Energy. Les filiales de la société comprennent Grupo Sanborns, S.A.B. de C.V., qui exploite divers formats de vente au détail au Mexique ; Grupo Condumex, S.A. de C.V., qui possède un portefeuille de produits et de services visant à répondre aux besoins des industries des télécommunications, de la construction, de l'électricité, de l'énergie, de l'automobile et de l'exploitation minière ; Carso Infraestructura y Construccion, S.A. de C.V., qui dessert les secteurs de l'industrie chimique et pétrolière, des installations de pipelines, des infrastructures, de la construction civile et des lotissements, et Carso Energy, S.A. de C.V., qui détient des participations dans diverses entreprises du secteur de la prospection et de la production de pétrole, de gaz et d'autres hydrocarbures, ainsi que d'électricité.

Secteur Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation