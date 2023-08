Grupo de Inversiones Suramericana SA est une société basée en Colombie qui exerce principalement ses activités dans le secteur de l'assurance-vie. Les activités de la société sont divisées en trois secteurs d'activité : Gestion de fonds, Assurance et Services. Le secteur Gestion de fonds est responsable de l'administration des fonds de pension obligatoires et volontaires, ainsi que de la fourniture de rentes viagères et d'autres produits d'épargne. Le secteur Assurance propose des polices d'assurance vie et non-vie. Le secteur Services comprend des services d'externalisation dans le domaine des télécommunications et du traitement de l'information, des services de soins de santé obligatoires et des plans médicaux, ainsi que d'autres services complémentaires. Le portefeuille d'investissements de la société comprend, entre autres, Sura Asset Management, Suramericana, Bancolombia, Grupo Argos, Grupo Nutresa, Habitat, Sodhexo et Enka. La société opère par le biais de nombreuses filiales en Amérique latine, notamment en Colombie, au Mexique, au Chili, au Pérou, au Salvador et au Panama, entre autres.

Secteur Assurance vie et santé