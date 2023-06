Le groupe colombien Grupo Argos envisage "sérieusement" de trouver un partenaire stratégique

Grupo Argos, le plus grand conglomérat industriel de Colombie, a déclaré mardi qu'il se penchera "sérieusement" sur la recherche d'un partenaire stratégique une fois qu'il aura conclu l'échange d'actions avec le plus grand producteur d'aliments transformés du pays, Grupo Nutresa.

La semaine dernière, Grupo Argos a conclu un accord avec des entreprises faisant partie de Grupo Gilinski, un conglomérat appartenant à Jaime Gilinski, l'un des hommes les plus riches de Colombie, et des partenaires arabes, dont IHC Capital Holding, en vue d'échanger des actions de Grupo Nutresa contre ses propres actions et d'autres de Grupo SURA.

Nutresa, Grupo SURA et Grupo Argos font partie du plus grand conglomérat colombien, GEA, une organisation souple de plus de 100 entreprises qui est maintenue par des sociétés associées détenant des actions les unes des autres.

Les analystes estiment que l'accord entre Grupo Argos et Grupo Gilinski pourrait mettre fin aux tentatives de Gilinski de prendre des participations dans Grupo Argos et Grupo SURA par le biais d'offres publiques d'achat, ce qui a donné lieu à des litiges juridiques entre les parties.

"Nous envisageons sérieusement la possibilité de travailler avec des partenaires", a déclaré Jorge Mario Velasquez, président de Grupo Argos, lors d'une conférence de presse virtuelle.

Une fois l'accord conclu avec Grupo Gilinski, Grupo Argos devrait détenir une participation de contrôle de près de 70 % dans Grupo SURA.

La recherche de partenaires potentiels se fera dès que l'accord avec Grupo Gilinski sera finalisé, a déclaré M. Velasquez.

Grupo Argos sera prudent dans sa recherche, a-t-il dit, ajoutant qu'un partenaire potentiel devrait être prêt à payer sa juste part dans les investissements et avoir une vision claire de l'avenir et du potentiel des entreprises concernées.

Depuis la fin de l'année 2021, Grupo Argos s'est efforcé d'introduire certains des actifs de sa filiale Cementos Argos à la Bourse de New York (NYSE), ainsi que de consolider les concessions autoroutières et aéroportuaires, l'énergie et les actifs immobiliers de la filiale Odinsa dans un seul véhicule, également en vue d'une éventuelle introduction à la Bourse de New York. (Reportage de Nelson Bocanegra Rédaction d'Oliver Griffin et Alistair Bell)