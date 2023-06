Grupo Empresarial San Jose S A : EBA construira le centre de vieillissement Adinberri à Pasaia, Guipúzcoa

EBA construira le centre de vieillissement Adinberri à Pasaia, Guipúzcoa

15/06/2023

Le Conseil provincial de Gipuzkoa a confié à EBA les travaux d'exécution pour les plus de 30 000 mètres carrés de surface que nécessite la construction du Centre de vieillissement Adinberri à Pasaia, Guipúzcoa

Ce centre de référence en vieillissance sera composé de 3 blocs hors sol occupant une partie de la parcelle; 2 niveaux en sous-sol principalement pour 468 places de parking et divers services (cuisine, laverie, vestiaires, etc.); et l'urbanisation de l'ensemble du terrain de 8 330 mètres carrés, y compris la zone carrée entre les bâtiments et les nouveaux trottoirs et routes à l'est du terrain.

Le bâtiment principal correspond à une résidence pour personnes âgées de 124 lits répartis en 2 modules de 4 et 6 étages et où le rez-de-chaussée sera utilisé comme centre de jour ; le deuxième bloc comprend 3 étages supérieurs qui abritent 22 espaces d'appartements supervisés (14 simples et 4 doubles), tandis que le rez-de-chaussée est dédié aux espaces d'innovation ; et un troisième bâtiment polyvalent au nord-ouest avec trois étages supérieurs et des soins primaires au rez-de-chaussée.