Grupo Empresarial San Jose S A : SANJOSE Portugal construira 4 bâtiments dans le projet Campo Novo à Lisbonne (Portugal)

SANJOSE Portugal construira 4 bâtiments dans le projet Campo Novo à Lisbonne (Portugal)

20/04/2023

Ninteenophelia et Imobridge ont attribué à SANJOSE Constructora Portugal, en joint-venture avec Casais, les travaux d'exécution de 4 lots/bâtiments (1, 6, 7 et 8) totalisant plus de 90 000 mètres carrés de surface construite à Campo Novo à Lisbonne. Un nouveau projet immobilier qui signifie pratiquement la création d'un nouveau quartier dans la capitale portugaise qui agrandit Jardim do Campo Grande et augmente son attractivité grâce à l'utilisation mixte de quartiers traditionnels avec une offre résidentielle, de bureaux, commerciale et de services complète et suggestive, dont l'espace public est l'acteur principal.

SANJOSE participe à ce grand projet avec la construction de 4 des 8 lots/bâtiments qui le composent : un immeuble de bureaux (1) d'une surface construite de 18 400 mètres carrés qui sera exécuté selon les normes de certification de durabilité LEED Gold ; deux immeubles résidentiels exclusifs (6 et 7) qui totalisent plus de 29 000 mètres carrés de surface construite et 135 logements ; et un centre commercial (8), avec plus de 46 000 mètres carrés de surface construite, qui comprendra un supermarché, des magasins, des restaurants, etc. De plus, notez que le projet comprend la construction de 2 424 places de stationnement souterrain.