Grupo Empresarial San Jose S A : SANJOSE agrandirait la gare de Madrid – Chamartín - Clara Campoamor

SANJOSE agrandirait la gare de Madrid - Chamartín - Clara Campoamor

12/04/2022

Adif a confié à SANJOSE Constructora - en joint-venture avec Vías y Construcciones, Azvi et Comsa - les travaux d'agrandissement et de rénovation de la gare de Madrid - Chamartín - Clara Campoamor, qui vise à adapter la gare à l'augmentation du trafic prévue par la prochaine mise en service de nouveaux tronçons du réseau à grande vitesse, la libéralisation du transport de passagers par chemin de fer et le tunnel avec largeur de voie standard qui le reliera à la gare madrilène Puerta de Atocha.

Ce projet comprend principalement la construction de 4 nouvelles voies pour les trains à grande vitesse avec leurs quais correspondants et l'agrandissement et le réaménagement du hall de la gare pour pouvoir couvrir et se connecter avec ces nouvelles voies et quais.

Grâce à cette rénovation complète, trois zones différentes seront aménagées dans le bâtiment voyageurs: une zone d'embarquement à grande vitesse, une zone pour les trains de proximité avec accès par des tourniquets et un hall commun sous la forme d'un grand couloir longitudinal. Ce couloir central, large de 18 mètres, est configuré comme le « cœur » de la gare et sera le principal axe de circulation des voyageurs et des usagers.

Le projet comprend d'autres actions complémentaires, y compris la construction d'une connexion souterraine avec le hall des trains de proximité et avec le métro de Madrid, un nouveau bâtiment technique pour les installations à grande vitesse à l'extrémité nord de la gare, et l'exécution des fondations et des piliers couvrant les voies du côté est.

A noter que les actions seront coordonnées afin que la station reste en service tout au long de l'exécution des travaux.