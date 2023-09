Grupo Empresarial San Jose SA est une société holding basée en Espagne. Les principales activités de la société sont structurées en quatre secteurs d'activité : La construction, qui comprend la construction, la conception et l'exécution de projets d'infrastructure publics et privés ; l'immobilier, qui se spécialise dans l'acquisition et le développement de propriétés résidentielles et non résidentielles ; l'énergie et l'environnement, axés sur le lancement, le développement et l'exploitation de projets d'efficacité énergétique utilisant des énergies renouvelables, et les concessions et services, qui comprennent la gestion, l'exploitation, l'exploitation et la maintenance d'infrastructures, d'hôpitaux, d'installations publiques et privées, de biens immobiliers urbains, de parcs et de jardins. La société est la société mère d'un certain nombre d'entités contrôlées telles que Constructora San Jose SA, Cartuja Inmobiliaria SAU, Desarrollos Urbanisticos Udra SAU, San Pablo Plaza SAU et Comercial Udra SA, entre autres.

Secteur Construction et ingénierie