SANJOSE construira la nouvelle gare Estación Intermodal de Ourense

02/04/2024

ADIF - Alta Velocidad (Grande Vitesse) a attribué à SANJOSE Constructora, en UTE (Groupement d'Entreprises) avec Copasa et Sineox Rail les travaux d'extension et rénovation de la gare de Ourense, qui multipliera par trois l'espace pour les voyageurs et comptera avec douze voies (trois au large standard pour grande vitesse), qui vont la convertir en un nouveau noyau de la mobilité durable et intermodale au nord-ouest du pays, et qui répondra à la croissance du trafic associé à la grande vitesse, la libéralisation et la modernisation de la ligne avec Monforte de Lemos et Lugo.

En ce qui concerne le bâtiment des voyageurs, il faut souligner son hall qui ouvre des fenêtres de la façade en y apportant un éclairage naturel, la création d'une nouvelle salle d'embarquement vitrée avec des vues aux voies et accès aux quais à travers un passage élevé couvert et accessible PMR, qui compte avec des ascenseurs, des escaliers fixes et des escaliers mécaniques. En plus, il conserve et met en valeur le bâtiment de la gare et ses éléments historiques, comme les muraux du hall.

La transformation de la gare va favoriser l'intégration du train dans la ville et sa perméabilité, on lui donnant un nouvel espace pour les citoyens après la couverture partielle des voies et la nouvelle passerelle piétonne. La rénovation de la place avec un auvent à grande hauteur dans l'accès principal de la gare et les couvertures modulaires plus basses que le reste favorisent l'intégration urbaine à travers des accès piétons et accès voitures, et la connexion avec des transports logistiques.

Sa construction sera un défi technique, tant pour les dimensions du projet - il comprend l'extension et la rénovation du bâtiment des voyageurs et les voies, ainsi que la couverture partielle de celles-ci -, comme pour le défi de coordination nécessaire pour maintenir la gare en service.