Grupo Empresarial San Jose S A : SANJOSE construira le nouvel Hôpital Quirónsalud à Saragosse

SANJOSE construira le nouvel Hôpital Quirónsalud à Saragosse

07/09/2022

IDCQ Hospitales y Sanidad a attribué à SANJOSE Constructora le contrat pour la construction du nouvel Hôpital Quirónsalud de Saragosse, qui aura une surface construite de plus de 30 000 mètres carrés où il abritera plus de 250 lits et 135 cliniques ambulatoires pour offrir des soins cliniques complets et couvrir tous les besoins médicaux et chirurgicaux.

Le bâtiment a été conçu autour de trois zones fonctionnelles: l'hospitalisation, les soins ambulatoires et le bloc technique. Sa façade unique est l'un des éléments emblématiques du nouvel hôpital et, dans le cadre de son engagement en faveur de la durabilité énergétique et environnementale, elle a été conçue avec une orientation spécifique pour optimiser l'utilisation de la lumière du soleil et protéger les zones sensibles du vent et de la pollution sonore.