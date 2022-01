Banorte étudie la possibilité de racheter la banque de consommateurs mexicaine de Citi.

"Nous commençons à analyser cette opportunité, et si nous trouvons qu'une éventuelle transaction ajoute de la valeur pour les actionnaires, nous la soumettrons à leur considération", a déclaré Marcos Ramirez, directeur général de Banorte, lors d'une conférence de presse.

La semaine dernière, Citigroup a annoncé qu'il allait vendre ses activités de banque de détail Citibanamex, mettant fin à une présence de deux décennies au Mexique et incitant le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador à appeler les investisseurs nationaux à s'emparer des actifs et à "mexicaniser" la banque.

Banorte a déclaré précédemment qu'elle prévoyait d'augmenter son bénéfice net en 2022 de 17,3 %, et a affiché un bénéfice net et des revenus plus élevés au quatrième trimestre de 2021 par rapport à la même période de l'année précédente.

Le groupe, qui possède l'une des plus grandes banques et l'un des plus grands fonds de pension du pays, a déclaré dans une présentation accompagnant les résultats trimestriels qu'il visait un bénéfice net compris entre 39,5 milliards de pesos et 41,1 milliards de pesos pour 2022, contre un total de 35 milliards de pesos l'an dernier.

De plus, la société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les prêts augmentent de 7 à 9 % au cours de l'année.

Pour le quatrième trimestre de 2021, Banorte a déclaré un bénéfice net de 9,1 milliards de pesos (441,8 millions de dollars), en hausse de près de 52 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Les revenus se sont élevés à 26,6 milliards de pesos sur la période d'octobre à décembre, en hausse de près de 7 % par rapport à l'année précédente.

(1 $ = 20,5075 pesos à la fin décembre)