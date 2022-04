Citigroup affirme que la nationalité de l'acheteur de l'unité mexicaine n'est pas décisive, malgré la préférence du gouvernement.

Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador a clairement indiqué qu'il souhaitait voir les investisseurs "mexicaniser" l'unité, en faisant circuler les noms de milliardaires mexicains comme Ricardo Salinas de Banco Azteca et Carlos Hank Gonzalez de Banorte comme acheteurs potentiels.

"Il est tout à fait raisonnable que le gouvernement ait une vision de qui est le meilleur gestionnaire pour l'une des plus grandes entités financières du pays", a déclaré Paco Ybarra, directeur général du groupe des clients institutionnels de Citi, au journal local El Financiero.

"C'est un facteur de plus dans le processus de décision, pas quelque chose que nous considérons comme décisif et il est ouvert à autant d'options que possible", a déclaré Ybarra, soulignant que la vente est ouverte aux acheteurs étrangers.

Le directeur national de Citi, Manuel Romo, a annoncé en mars que M. Ybarra dirigerait la vente.

Le dirigeant est actuellement à Mexico City avant l'annonce des conditions de vente par la banque, ont rapporté plusieurs médias.

En février, M. Romo a déclaré que Citibanamex pourrait être vendue directement ou par le biais d'une offre publique initiale, mais pas de manière fragmentaire.

Ybarra a également déclaré au média local El Economista que pour Citi, "il est important que l'acheteur paie ce que nous savons que (l'unité) vaut".

Les analystes ont déclaré que Citibanamex pourrait être vendue entre 4 et 8 milliards de dollars, bien que Citi, qui a payé 12,5 milliards de dollars pour l'unité en 2001, n'ait pas encore fixé de prix.

La banque mexicaine Banorte a déclaré en mars que si elle lance une offre retenue, elle invitera "tous les Mexicains" à participer à l'achat.