La société mexicaine Banorte enregistre une hausse de 28 % de son bénéfice net au quatrième trimestre.

Les revenus du groupe, qui possède l'une des plus grandes banques et l'un des plus grands fonds de pension du pays, ont totalisé 31,9 milliards de pesos (1,64 milliard de dollars) au quatrième trimestre, soit une hausse de 26 % par rapport à l'année précédente.

Le portefeuille de prêts productifs de la banque a augmenté de 5 % d'un trimestre à l'autre, tandis que ses prêts à la consommation ont augmenté de 4 %, grâce à des augmentations sur les cartes de crédit, les prêts hypothécaires et les salaires.

Les frais autres que les intérêts ont augmenté de 11 % au cours du trimestre en glissement annuel.

"Au cours de l'année 2022, Banorte a affiché des tendances de croissance claires dans la plupart de ses secteurs d'activité, bien qu'elle opère dans un environnement macroéconomique de plus en plus difficile", a déclaré la société dans son rapport.

(1 $ = 19,5089 pesos à la fin décembre)