Le bénéfice net de la société mexicaine Banorte augmente de 34 % au deuxième trimestre.

Le chiffre d'affaires du groupe, qui possède l'une des plus grandes banques et l'un des plus grands fonds de pension du pays, a atteint 28,5 milliards de pesos au deuxième trimestre, soit une hausse de 21 % par rapport à l'année précédente.

La société, qui fait partie des soumissionnaires potentiels pour l'unité de détail mexicaine de Citigroup, a déclaré que les résultats positifs ont été obtenus malgré un environnement macroéconomique difficile, avec des prévisions de croissance du PIB faibles, des pressions inflationnistes, des politiques monétaires restrictives et des perspectives internationales incertaines.

"La demande de crédit s'est accélérée dans tous les produits, malgré un cycle de taux restrictif, et a maintenu des métriques de risque saines, qui continuent de dépasser nos attentes", a déclaré la banque dans son rapport.

(1 $ = 20,1353 pesos à la fin juin)