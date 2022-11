L'acheteur de Citi Mexique, Mifel, fait appel à Apollo et ADIA pour financer son offre - sources

Le financement par emprunt pourrait inciter d'autres investisseurs à se joindre à l'offre de Mifel pour acheter Citibanamex, bien qu'il y ait déjà suffisamment de fonds en place pour soutenir pleinement la proposition de Mifel, a déclaré l'une des sources.

La concurrence pour le rachat de l'une des plus grandes banques mexicaines s'est réduite à deux soumissionnaires, le petit rival Mifel, dirigé par Daniel Becker, affrontant le conglomérat du milliardaire German Larrea, Grupo Mexico. Un autre prétendant, le Grupo Financiero Inbursa du milliardaire Carlos Slim, s'est retiré de la course mercredi.

Les deux soumissionnaires restants procèdent actuellement à d'autres vérifications préalables sur l'entreprise, également connue sous le nom de Banamex, ont indiqué les sources. Le géant bancaire américain se débarrasse de cette unité dans le cadre des efforts de la directrice générale Jane Fraser pour vendre certaines opérations internationales et simplifier l'entreprise.

L'acquisition potentielle transformerait Mifel. Banamex est la quatrième banque du Mexique en termes d'actifs avec une part de marché de 11,9 %, alors que Mifel détient moins de 1 % du marché, selon les dernières données de la Commission nationale bancaire et des valeurs mobilières du pays.

Avant que la nouvelle des bailleurs de fonds n'apparaisse, certains analystes s'étaient demandé si Mifel, bien qu'ayant le fonds d'investissement privé Advent International comme actionnaire minoritaire, pouvait rivaliser pour Banamex, étant donné les poches profondes des autres prétendants. La valeur nette personnelle de Larrea est estimée à 23 milliards de dollars, selon Forbes.

Citigroup, Apollo, ADIA et Advent ont refusé de commenter. Les représentants de Mifel et de Grupo Mexico n'ont pas répondu immédiatement aux e-mails et aux appels téléphoniques demandant des commentaires.