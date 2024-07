Grupo Gicsa SAB de CV est une société basée au Mexique qui se consacre au développement immobilier. La société est spécialisée dans l'acquisition de terrains et la construction, le développement, la gestion, la vente et la location de biens immobiliers. Ses activités commerciales sont divisées en six segments : Les centres commerciaux, comprenant la construction de centres commerciaux et de magasins de détail ; les bureaux d'affaires, fournissant des immeubles de bureaux ; les propriétés industrielles, impliquées dans le développement de l'espace industriel ; le résidentiel, exécutant des projets de logement ; les développements mixtes, comprenant des projets qui développent des bâtiments à usage différent ; et les services, qui englobent les services d'accueil. La société développe des projets dans une série de villes mexicaines, telles que Mexico City, Merida, Cancun, Queretaro, Monterrey et Tultitlan. En outre, elle exerce ses activités par l'intermédiaire d'un certain nombre de filiales.

Secteur Développement et opérations immobilières