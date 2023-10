Grupo Herdez SAB de CV est une entreprise mexicaine active dans le secteur de la transformation alimentaire. Les activités de la société sont divisées en deux secteurs d'activité : Alimentation et Surgelés. La division Food se concentre sur la fabrication et la distribution de produits alimentaires en conserve et emballés au Mexique et aux États-Unis. Elle propose, entre autres, des burritos, des légumes en conserve, du guacamole, de la salsa maison, du miel, de la confiture, du ketchup, de la mayonnaise, du mole, de la moutarde, des aliments biologiques, des pâtes, des épices, du thé, de la purée de tomates et du thon. Elle vend des produits sous plusieurs marques, telles que Aires de Campo, Barilla, Bufalo, Chi-Chi's, Del Fuerte, Don Miguel, Dona Maria, Embasa, Herdez, La Victoria, McCormick, Wholly Guacamole et Yemina. En outre, elle a des accords de distribution au Mexique pour les produits GoGoSqueez, Kikkoman, Ocean Spray, Reynolds et Truvia. La division Frozen est responsable de la fabrication et de la distribution de yaourts glacés et de crèmes glacées sous les marques Nutrisa et Helados Nestlé.

Secteur Transformation des aliments