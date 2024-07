Grupo Hotelero Santa Fe SAB de CV (Krystal Hotels) est une entreprise mexicaine spécialisée dans les services hôteliers. Les activités de l'entreprise comprennent l'acquisition, le développement et l'exploitation d'hôtels urbains et balnéaires au Mexique. Elle opère par le biais de ses propres marques, telles que Krystal Resorts, Krystal Grand, Krystal Beach et Krystal Urban, ainsi que par le biais de franchises et de marques sous licence, notamment Hilton, Hilton Resorts, Hilton Garden Inn et Hampton Inn. Les établissements sont situés à Acapulco, Guadalajara, Monterrey et Cancun, entre autres. L'entreprise collabore avec Grupo Chartwell, Nexxus Capital et Walton Street Capital.