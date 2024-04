Grupo Industrial Saltillo SAB de CV (GISSA) est une société basée au Mexique. La société exerce ses activités par le biais de trois divisions commerciales : La division Fonderie, qui fabrique des blocs et des têtes en fer pour les moteurs diesel et à essence ; la division Construction, qui produit des chauffe-eau résidentiels et industriels par le biais de l'énergie gazeuse et solaire, et la division Articles ménagers, qui conçoit, fabrique et commercialise une variété de produits de vaisselle et de cuisine, ainsi qu'une ligne d'appareils électroniques. La société opère par l'intermédiaire d'une série de filiales, telles que Servicios de Produccion Saltillo SA de CV, Manufactura Vitromex SA de CV, Industria Automotriz Cifunsa SA de CV, Gis Holding Inc, Calentadores de America SA de CV, ainsi que Automotive Components Europe SA, entre autres.