Grupo Nutresa SA, anciennement Grupo Nacional de Chocolates SA, est une entreprise colombienne active dans le secteur de la transformation alimentaire. Ses activités sont structurées en huit segments commerciaux : Cold Cuts, qui se spécialise dans la production de produits carnés transformés et maturés, de plats cuisinés, ainsi que de conserves et de champignons ; Biscuits, qui comprend une variété de biscuits sucrés et de crackers ; Chocolat, qui comprend des barres de chocolat, du chocolat en poudre pour boissons, des barres de céréales et des snacks aux cacahuètes ; TMLUC, qui produit et vend des boissons froides instantanées, des pâtes, du café, des snacks et des soupes, entre autres, sous la marque Tresmontes Lucchetti ; Coffee, qui fabrique du café torréfié et moulu, du café instantané, ainsi que des extraits de café ; Retail Foods, qui se concentre sur la vente directe de produits alimentaires aux clients ; Ice Cream, qui distribue des bols de glace à base d'eau et de lait, des popsicles et des cônes, entre autres, et Pasta, qui comprend des pâtes courtes, longues, aux œufs avec des légumes, au beurre et instantanées.

Secteur Transformation des aliments