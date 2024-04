Grupo Rotoplas SAB de CV est une entreprise mexicaine qui développe et fournit des solutions liées à l'eau. Le portefeuille de produits de la société est divisé en quatre catégories : Stockage, Tuyauterie et pressurisation, Amélioration et Auto-durable. La catégorie Stockage propose des réservoirs d'eau, des wagons d'eau, ainsi que des produits à usage industriel et agricole. La catégorie "tuyauterie et pressurisation" propose des tuyaux, des vannes et des accessoires connexes, ainsi que différents types de pompes, entre autres. Amélioration comprend une variété de chauffe-eau, de purificateurs et de filtres, entre autres. Auto-Sustainable propose, entre autres, des systèmes de collecte des eaux de pluie. L'offre de services de la société comprend l'installation et l'entretien de tous ses produits, des services de purification de l'eau potable et la conception, la construction, la gestion et l'entretien d'installations de traitement de l'eau pour les clients industriels. La société est directement et indirectement active dans les Amériques par le biais d'un réseau de distribution et d'une plateforme de commerce électronique.

Secteur Fournitures de construction et installation