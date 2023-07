Grupo Simec, S.A.B. de C.V. est un fabricant, transformateur et distributeur d'acier de qualité spéciale en barres (SBQ) et de produits en acier de construction. L'entreprise opère à travers deux segments : le Mexique et les États-Unis. Le segment mexicain comprend les usines de Mexicali, Guadalajara, Tlaxcala et San Luis Potosi. Le segment américain comprend environ sept usines de Republic Steel, Inc. (Republic), dont plus de six sont situées aux États-Unis (distribuées dans les États de l'Ohio, de l'Indiana et de New York) et environ une au Canada (Ontario). L'entreprise produit une gamme de produits en acier SBQ, en acier long et en acier de construction de taille moyenne. Dans ses installations mexicaines, elle produit des poutres en I, des profilés, des cornières de construction et commerciales, des barres laminées à chaud, des barres plates, des barres d'armature, des barres finies à froid et des fils machine. Dans ses installations américaines, l'entreprise produit des barres laminées à chaud, des barres finies à froid, des ronds à tubes semi-finis et d'autres produits commerciaux semi-finis.

Secteur Acier